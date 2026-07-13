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Europol alerta de un terrorismo más fragmentado y difícil de detectar en la UE

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La Haya, 13 jul (EFE).- La amenaza terrorista en la Unión Europea (UE) sigue siendo elevada, pero ha evolucionado en los últimos años hacia un terrorismo más fragmentado y difícil de detectar, marcado por la radicalización en internet, la mezcla de ideologías, y cada vez más vinculadoaa los conflictos geopolíticos, alertó este lunes Europol.

Así lo indica el informe anual sobre la situación y las tendencias del terrorismo (EU TE-SAT 2026) publicado este lunes por la agencia de cooperación policial e la UE, que contabiliza 45 atentados terroristas notificados por países miembros - 2 consumados, 20 frustrados y tres fallidos- y 486 detenciones por delitos relacionados con el terrorismo durante el 2025.

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En comparación con 2024, ha bajado el número de atentados (en 2024 fueron 58), pero han aumentado las detenciones (fueron 449 en el año anterior). EFE

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