Nicaragua lamenta la muerte del exemir de Catar y destaca su compromiso con la paz

San José, 13 jul (EFE).- El Gobierno de Nicaragua envió este lunes sus condolencias al Estado de Catar por el fallecimiento del exemir catarí, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, de quien destacó será recordado como un "gran líder y hombre de Estado visionario, reconocido por su sabiduría, su compromiso con la paz, el diálogo y la cooperación entre los pueblos".

En una carta dirigida al emir del Estado de Catar, el jeque Tamin bin Hamad Al Thani, los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, indicaron que "con profundo dolor y tristeza, y con plena fe en la voluntad de Dios Todopoderoso", recibieron la "lamentable noticia del tránsito a otro plano de vida de nuestro querido hermano, su alteza, el emir Hamad bin Khalifa Al Thani, que en paz descanse".

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Los copresidentes de Nicaragua resaltaron que "el querido emir Hamad bin Khalifa Al Thani será recordado como un gran líder y hombre de Estado visionario, reconocido por su sabiduría, su compromiso con la paz, el diálogo y la cooperación entre los pueblos".

El exemir de Catar Hamad bin Khalifa Al Thani, que falleció este domingo a los 74 años, gobernó entre 1995 y 2013, periodo en el que transformó el país en una potencia energética y elevó su perfil internacional.

En 2013, abdicó de forma voluntaria dejando paso a su hijo Tamim bin Hamad Al Thani, quien accedió al poder con tan solo 33 años. EFE