Slaven Bilic vuelve a dirigir a Croacia e intentará retener a Luka Modric en la selección

Zagreb, 13 jul (EFE).- La Federación de Fútbol de Croacia (HNS) nombró este lunes a Slaven Bilic como nuevo seleccionador nacional, en sustitución de Zlatko Dalic, y el técnico croata anunció que su primera conversación será con el capitán, Luka Modric, sobre su continuidad en el equipo.

Slaven Bilic, que ya fue seleccionador de Croacia entre 2006 y 2012, fue presentado por el presidente de la HNS, Marijan Kustic, como el "iniciador de una gran generación que logró grandes resultados, primero en 1998, y luego bajo la dirección de Dalic".

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Zlatko Dalic, seleccionador de Croacia desde 2017, decidió no optar a un nuevo mandato tras la eliminación del equipo en los dieciseisavos del Mundial ante Portugal y puso fin a una etapa en la que llevó a la selección croata al subcampeonato en Rusia 2018 y al tercer puesto en Catar 2022.

Bilic expresó su "gran felicidad por poder ser seleccionador por segunda vez" y no ocultó "tener objetivos ambiciosos", "a pesar de ser consciente de que ello supondrá muchas dificultades, mucho trabajo y mucha suerte".

Bilic explicó que su optimismo se basa en la calidad de la selección croata y en el ejemplo de Dalic, que, según afirmó, ha demostrado que "es posible cumplir los mejores sueños".

Sobre el futuro del capitán Luka Modric, de 40 años, Bilic afirmó que le gustaría que continuara jugando con la selección, aunque subrayó que la decisión corresponderá exclusivamente al centrocampista.

Dijo que conversar con Modric, "que para la selección es mucho más que el mejor jugador", será uno de sus primeros pasos como técnico.

Bilic elogió el juego de la selección en el Mundial 2026 y destacó que en el partido en el que cayó eliminada frente a Portugal en dieciseisavos de final sufrió "un robo".

Los croatas cayeron (2-1) con un gol en contra en el minuto 94 y se les anuló un tanto poco después por un polémico fuera de juego.

Como defensa, Bilic disputó 44 partidos internacionales con Croacia y formó parte del equipo que logró el tercer puesto en el Mundial de Francia 1998.

Mientras Bilic fue técnico de la selección, entre 2006 y 2012, Croacia participó en dos grandes torneos y su mayor éxito lo logró en el Europeo de 2008, cuando alcanzó los cuartos de final.

Como entrenador, Bilic ha dirigido a equipos de distintos países como Lokomotiv Moscú (Rusia), Besiktas (Turquía), West Ham United y West Bromwich Albion (Inglaterra), así como el Al-Ittihad y Al-Fateh (Arabia Saudí).