Peñarol y Nacional vuelven a fallar

Montevideo, 12 jul (EFE).- Peñarol y Nacional volvieron este fin de semana a la actividad en el Torneo Intermedio uruguayo y lo hicieron con sendos empates en sus respectivos encuentros de la quinta jornada.

Después de varias semanas de inactividad por el Mundial 2026, el balón volvió a rodar en el fútbol de Uruguay, pero los equipos 'grandes' prolongaron sus malas campañas de la actual temporada.

Este domingo, Peñarol igualó 1-1 con Racing gracias a un tanto de penalti de Abel Hernández en la segunda parte. En el primer tiempo, Álex Vázquez había adelantado al campeón del Torneo Apertura.

El equipo aurinegro llegó a 10 puntos y aunque mantuvo el primer lugar del Grupo A, Cerro Largo podría igualarlo este lunes si vence a Defensor Sporting en el encuentro que le pondrá punto final a esta fecha.

En los restantes partidos de la zona, Boston River y Central Español empataron 0-0, al tiempo que Cerro venció por 1-2 a Liverpool con anotaciones de Agustín Miranda y Jairo Amaro.

Con esos resultados, Central llegó a 8 enteros, Racing alcanzó los 7 y Cerro Largo también tiene 7, mientras que Cerro acumula 6 y Boston River tiene 5, al igual que Liverpool. Defensor Sporting cierra la clasificación con apenas 2 puntos.

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Por el Grupo A, entre tanto, Nacional igualó 0-0 con Danubio y no pudo aprovechar el empate de Deportivo Maldonado frente a Albion.

El Tricolor llegó a 10 puntos y no pudo superar la línea de los dirigidos por Gabriel Di Noia, que tras la igualdad quedaron con 11.

Un tanto de Sebastián Jaume en propia portería adelantó a Deportivo Maldonado, mientras que Álvaro López empató para el Pionero sobre el final.

En otros partidos, Montevideo Wanderers derrotó por 2-0 a Progreso con goles de Joaquín Zeballos y Luciano Cosentino, mientras que Montevideo City Torque venció por 1-3 a Juventud con anotaciones de Esteban Obregón, Gary Kagelmacher y Ezequiel Busquets.

A falta de dos jornadas para el final, Deportivo Maldonado tiene 11 puntos, Nacional 10, Montevideo Wanderers 9, Montevideo City Torque 9, Albion 5, Juventud 4, Danubio 3 y Progreso 3. EFE