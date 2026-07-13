Obispos centroamericanos expresan preocupación por el monseñor nicaragüense Abelardo Mata

San José, 13 jul (EFE).- Los obispos de Centroamérica expresaron este lunes su preocupación por la salud del obispo emérito nicaragüense Juan Abelardo Mata, de 80 años, quien fue detenido en Nicaragua, tras pedir en misa a los fieles rezar por la Iglesia católica perseguida, y posteriormente enviado a su casa, según las autoridades.

"Expresamos nuestra preocupación por la salud de monseñor Juan Abelardo, y respetuosamente se solicita al Gobierno de la República el permiso para la visita de su médico y del personal que le asiste a diario, por su condición delicada de salud", señaló en un comunicado el Secretariado Episcopal de América Central (SEDAC), que reúne a los obispos de las Conferencias Episcopales de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

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Los obispos del SEDAC aseguraron que siguen con "gran atención la situación" del obispo emérito de Estelí, "el cual, según nota de prensa del 4 de julio de 2026, se encuentra investigado por parte del Ministerio del Interior".

El pasado 4 de julio, el Gobierno de Nicaragua informó que había enviado a su casa al octogenario obispo, luego de que Estados Unidos exigiera su liberación "inmediata e incondicional".

La abogada e investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina, autora del estudio 'Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?' y que da seguimiento a esos casos, aseguró que el obispo emérito Mata permanece bajo custodia estatal, luego de que el Ministerio del Interior informara que era objeto de una investigación.

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En su comunicado, la cartera del Interior reveló, entre otros, que indagó "sobre el origen de propiedades y vínculos familiares que no coinciden con la condición sacerdotal del señor obispo emérito Abelardo Mata", de quien, dijo "permanece en perfectas condiciones".

Mata fue detenido por policías el 29 de junio en represalia por una misa celebrada en la iglesia Cruz del Calvario, en la ciudad nicaragüense de Estelí (norte), en la que pidió a los fieles rezar por la Iglesia católica perseguida y mencionó expresamente al obispo desnacionalizado y excarcelado Rolando Álvarez y al sacerdote Frutos Valle.

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Al menos 261 religiosos, incluido el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Herrera, han sido desterrados de ese país, como resultado de la persecución religiosa contra la Iglesia católica, según el informe titulado 'Fe bajo fuego' de la ONG humanitaria Colectivo Nicaragua Nunca Más. EFE