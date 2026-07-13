La Bolsa de México retrocede el 0,79 % y pierde el piso de las 66.000 unidades

Ciudad de México, 13 jul (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este lunes el 0,79 %, con lo que acumuló cuatro caídas en las últimas cinco sesiones, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), cayo por debajo del umbral de las 66.000 unidades y se ubicó en los 65.973,08 enteros.

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global", explicó a EFE el subdirector de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Jesús Anacarsis López.

En Estados Unidos, precisó Lópéz, "se observaron pérdidas ante la expectativa de que la Fed podría ser más restrictiva, debido al incremento en los precios de los energéticos".

En México, apuntó el experto, el IPC "finalizó la sesión con una pérdida del 0,79 %, cayendo en cuatro de las últimas cinco sesiones, para cerrar en su menor nivel desde el 10 de junio" cuando registró 64.821,61.

Al interior del mercado mexicano, destacaron las pérdidas de las compañías: Volaris (-6,1 %), Industrias Peñoles (-2,61 %), Banorte (-2,42 %), Banregio (-2,17 %) y Grupo Aeroportuario del Sureste (-2,16 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, explicó que con este movimiento, el rendimiento del mercado mexicano en lo que va del año bajó a +2,59 %.

"Durante la jornada, 26 de las 35 empresas que componen el índice terminaron en terreno negativo", añadió Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,22 % frente al dólar, al cotizar en 17,52 unidades por billete verde, frente a los 17,48 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 147 millones de títulos por un importe de 15.042 millones de pesos (unos 858,5 millones de dólares).

De las 711 empresas que cotizaron en la sesión, 268 cerraron con sus precios al alza, 421 registraron pérdidas y 22 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron los de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 2,39 %; los de la empresa de materiales para la construcción Orbia (ORBIA), con el 1,29 %, y los de la constructora de viviendas Grupo Ara (ARA), con el 1,27 %.

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En contraste, los títulos de mayor variación a la baja fueron los de la aerolínea Aeroméxico (AERO), con el -7,9 %; los de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -6,71 %, y los de la línea aérea Volaris (VOLAR A), con el -6,1 %. EFE