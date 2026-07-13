Infografías del lunes 13 de julio de 2026

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FÚTBOL MUNDIAL 2026 - Lionel Messi y Kylian Mbappé lideran, con 8 tantos cada uno, la lista de máximos goleadores del Mundial.

CICLISMO TOUR - El Tour de Francia vive mañana martes una de sus grandes etapas de montaña, con un recorrido de 166,5 km entre Aurillac y Le Lioran que incluye siete puertos, dos de ellos de primera categoría. EFE

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