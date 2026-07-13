El presidente de Panamá viajará a México y hablará con Sheinbaum de comercio y seguridad

Ciudad de Panamá, 13 jul (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viajará este martes a México para reunirse con su homóloga, Claudia Sheinbaum, e impulsar la agenda bilateral en materia de comercio, inversiones y seguridad, entre otros.

La Presidencia panameña informó este lunes que Mulino será recibido por Sheinbaum el próximo miércoles en el Palacio Nacional y que en su reunión abordarán asuntos como "el intercambio comercial, las inversiones, el desarrollo agropecuario, la seguridad, las aduanas y la cooperación" entre ambos países.

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Ambos gobiernos prevén suscribir nuevos acuerdos bilaterales y analizar la posible adhesión de Panamá a un acuerdo aeroespacial para América Latina y el Caribe, de acuerdo con la información oficial.

La agenda del mandatario panameño contempla un encuentro con representantes de 23 empresas mexicanas interesadas en ampliar sus operaciones en Panamá o establecerse por primera vez en el país, atraídas por sus ventajas logísticas y su plataforma de servicios para acceder a otros mercados de la región, indicó una misiva oficial.

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Mulino "destacó la importancia de la relación entre México y Panamá, naciones entre las que existen importantes inversiones empresariales", señaló el comunicado de la Presidencia panameña.

La delegación panameña estará integrada por el canciller, Javier Martínez Acha; los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares; y para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; así como por la secretaría de Asuntos Económicos y Competitividad, Kristelle Getzler.

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Fuentes oficiales dijeron a EFE que el canciller Martínez-Acha viajaba este lunes a México como avanzada en el marco de la visita del presidente Mulino. EFE