Agencias

Zelenski anuncia cambios en su Gobierno y la primera ministra pasará a política exterior

Guardar
Google icon

Berlín, 12 jul (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este domingo cambios en su Gobierno, con el fin de garantizar la aplicación de una estrategia política renovada, y que incluye la marcha tras apenas un año en el cargo de la primera ministra de Yulia Sviridenko, que asumirá una nueva responsabilidad en política exterior.

"Ucrania está cambiando su estrategia política. Cada eje prioritario de la política exterior estará a cargo de una persona concreta con amplia experiencia, capaz de llevar a cabo lo que acordamos a nivel de líderes y lo que espera el pueblo ucraniano", indicó el presidente en un mensaje en Telegram.

PUBLICIDAD

"Hemos determinado que, para llevar a cabo estos cambios, es necesaria una renovación del Consejo de Ministros. Agradezco a Yulia su labor clara, estable y eficaz en el cargo de primera ministra (...) y le he propuesto que encabece una nueva e importante línea de actuación en las relaciones con un socio clave", precisó. EFE

Últimas Noticias

Seis muertos, entre ellos una niña de ocho años, en ataques israelíes contra Gaza

Infobae

EEUU asegura que Ormuz está abierto y que el tráfico "fluye con normalidad" pese a las amenazas de Irán

EEUU asegura que Ormuz está abierto y que el tráfico "fluye con normalidad" pese a las amenazas de Irán

Francia considera "absolutamente inaceptables" las palabras de Rajoy sobre la selección francesa

Francia considera "absolutamente inaceptables" las palabras de Rajoy sobre la selección francesa

Omán continúa la búsqueda de marinero desaparecido en ataque iraní a un buque en el Golfo

Infobae

La India anuncia una gira comercial a España, Bélgica y Finlandia por el acuerdo con la UE

Infobae