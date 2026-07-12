Malú se entrega a su público en Chiclana: "Este concierto es para vosotros"

Malú volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las grandes voces del panorama musical español con su esperado concierto en el Concert Music Festival de Sancti Petri (Chiclana de la Frontera). La artista reunió a miles de seguidores en una noche marcada por la emoción, la cercanía y un repertorio repleto de algunos de los mayores éxitos de su carrera. El concierto, además, adaptó su horario para que el público pudiera disfrutar previamente del partido de la Selección española, convirtiéndose en una de las citas musicales más esperadas del fin de semana.

Nada más subir al escenario, Malú quiso meterse al público en el bolsillo con unas palabras que marcaron el tono de la velada: "Que nos vamos a divertir, que este concierto es para vosotros, y espero que lo disfrutéis", aseguró entre los aplausos de los asistentes.

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A partir de ese momento, la cantante desplegó toda su fuerza sobre las tablas, alternando sus grandes clásicos con los temas de su nueva etapa musical en un espectáculo en el que no faltaron los momentos más íntimos ni las interpretaciones más enérgicas. La conexión con el público fue constante durante todo el concierto, con los asistentes coreando cada una de sus canciones y respondiendo con una gran ovación a cada intervención de la madrileña.

La actuación de la cantante formó parte de la programación del Concert Music Festival, uno de los grandes eventos musicales del verano en Andalucía, que vuelve a reunir en Chiclana a algunos de los artistas nacionales e internacionales más destacados del momento.

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Con una puesta en escena cuidada al detalle y una entrega absoluta sobre el escenario, Malú volvió a confirmar el excelente momento profesional que atraviesa, regalando a sus seguidores una noche inolvidable en la que la música, la emoción y la complicidad fueron las auténticas protagonistas.