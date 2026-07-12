Panamá detiene a un ciudadano chino acusado en su país de un fraude millonario

Ciudad de Panamá, 12 jul (EFE). Un ciudadano de nacionalidad china requerido por las autoridades judiciales de la República Popular China mediante una Notificación Roja de Interpol con fines de extradición fue capturado en Panamá, informó la Policía Nacional en las últimas horas.

Según un comunicado oficial, la detención se produjo en el corregimiento de Calidonia, en la capital panameña, como parte de los mecanismos de cooperación policial internacional para combatir la delincuencia transnacional.

De acuerdo con la investigación de las autoridades chinas, el ciudadano, cuyo nombre no es precisado por la Policía panameña, es señalado por su presunta participación en la apropiación ilícita de activos empresariales entre 2020 y 2022, hechos que habrían ocasionado un perjuicio económico estimado en unos 2.000 millones de yuanes (más de 275 millones de dólares).

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La Policía Nacional indicó que el detenido era requerido internacionalmente por esos presuntos delitos y que su aprehensión responde a la colaboración entre los organismos de seguridad de ambos países.

Medios locales han informado que el ciudadano estaría vinculado a dos proyectos de inversión desarrollados en Panamá, uno portuario y otro energético, ambos ubicados en la costa atlántica del país y que finalmente no llegaron a concretarse. Sin embargo, las autoridades panameñas no han confirmado oficialmente una relación entre esos proyectos y la investigación que dio origen a la orden de captura.

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El ciudadano permanecerá a disposición de las autoridades competentes mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes al proceso de extradición solicitado por la República Popular China.EFE