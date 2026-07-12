Transportes propone "endurecer las penas" por robo de cables e infraestructura ferroviaria

El Ministerio de Transportes realizará una propuesta para "endurecer las penas" por el robo de cable y otros elementos de la infraestructura ferroviaria mediante una reforma del artículo 240 del Código Penal, según han informado fuentes del ministerio.

La propuesta incorpora un "subtipo agravado de robo con fuerza, castigado con penas de dos a seis años de prisión", cuando la sustracción de elementos de la infraestructura ferroviaria atente contra la circulación o el servicio y se presenta con el objetivo de "reforzar" la protección de una infraestructura que desde Transporte consideran "crítica".

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Según el ministerio que dirige Óscar Puente, la iniciativa responde a "la reciente oleada" de robos de cable que está provocando "retrasos, interrupciones del servicio y miles de viajeros afectados", algo que consideran "totalmente inaceptable".

"Solo en la última semana se han registrado cuatro robos de cable en el corredor sur de alta velocidad", han explicado. El último caso tuvo lugar el pasado viernes, "evidenciando el grave impacto de estos delitos sobre la movilidad y la seguridad ferroviaria, unos hechos que se reproducen en otros puntos del país".

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En este sentido, Transportes ha insistido en que "la respuesta penal no solo tiene que tener en cuenta el valor del material sustraído, sino también las graves consecuencias que estos robos generan sobre un servicio público esencial".