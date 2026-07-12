Somos Más Fest reúne en la Sala López a referentes del rock en apoyo a las víctimas de violencia machista

La Andrea Salini Band Condivisa, junto a la líder de Tahúres Zurdos, Aurora Beltrán; la voz de Distrito 14, Mariano Casanova; el cantante de Niños del Brasil, Santi Rex; además de Isabel Marco, Andrés & Craver, de Willowisp; y Yago Alonso, de Yago y los olvidados forman el cartel de la primera edición del Somos Más Fest, un festival solidario que reúne este domingo 12 de julio en la Sala López de Zaragoza --desde las 18.00 horas-- a artistas de diferentes generaciones y trayectorias, para apoyar a las mujeres y menores víctimas de violencia machista.

Todos ellos participan de manera solidaria, sin percibir remuneración por sus actuaciones, con lo que muestran así su compromiso con la labor desarrollada por la Asociación Somos Más.

Mariano Casanova asumirá, además, la dirección artística del festival, compatibilizando esta responsabilidad con su actuación solidaria sobre el escenario.

La organización y el desarrollo musical del evento cuentan también con la implicación de Óscar Briz y del productor musical Rafa Antorrena, cuya colaboración ha sido fundamental para hacer posible esta primera edición.

La celebración del festival ha sido posible también gracias a la cesión de la Sala López, que se suma así al carácter solidario de la iniciativa y permite que este espacio emblemático de la música zaragozana acoja una cita destinada a apoyar a las mujeres y menores víctimas de violencia machista.

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El Somos Más Fest nace con el objetivo de recaudar fondos para sostener los programas de atención, acompañamiento y recuperación que Somos Más desarrolla con mujeres y menores víctimas de violencia machista.

La organización quiere convertir esta primera edición en una cita musical, cultural y solidaria capaz de reunir a distintas generaciones de público en torno a una causa común.

Las entradas anticipadas tienen un precio de 12 euros y están disponibles en 'aragontickets.com/es/events/somos-mas-fest', así como en Discos Linacero y Linacero café, mientras que la entrada en taquilla cuesta 15 euros.

El festival cuenta con la colaboración y el apoyo de Sala López, Linacero, Aragón Tickets, Medical Hair Zaragoza, Óscar Briz y Rafa Antorrena.

Desde Somos Más y bajo el lema 'Ven por la música, quédate por la emoción y suma con tu presencia', se invita a la ciudadanía zaragozana a asistir, disfrutar de una tarde de música en directo y colaborar con una iniciativa que permitirá continuar acompañando a mujeres y menores que sufren violencia machista

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