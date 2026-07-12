El Tesoro cierra la próxima semana las emisiones de julio con subastas de letras, bonos y obligaciones

El Tesoro Público español cerrará la próxima semana las subastas del mes de julio con emisiones de letras, bonos y obligaciones del Estado, de acuerdo con el calendario fijado por el organismo dependiente del Ministerio de Economía.

En concreto, el martes el Tesoro acudirá a los mercados de deuda para emitir letras a tres y nueve meses, mientras que el jueves subastará bonos y obligaciones del Estado.

En la última emisión de letras a tres y nueve meses el Tesoro colocó 2.962,13 millones de euros, elevando la rentabilidad ofrecida a inversores a los niveles más altos en más de un año. En concreto, el interés marginal por las letras a tres meses se situó en el 2,244%, por encima del 2,163% de la emisión previa del mismo tipo de papel y el más elevado desde marzo de 2025.

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De su lado, la rentabilidad marginal de las letras a nueve meses se colocó en el 2,524%, más elevado que el 2,521% de la subasta anterior de la misma referencia y el interés más elevado desde noviembre de 2024.

El jueves subastará bonos del Estado 3 años, con cupón del 2,35%; obligaciones del Estado con una vida residual de 7 años y 3 meses, con cupón del 3,55% y obligaciones del Estado 30 años, con cupón del 3,95%.

Los tipos de interés marginal de referencia de cara a esta subasta se sitúan en el 2,775% para los bonos del Estado 3 años; en el 3,065% para las obligaciones del Estado con una vida residual de 7 años y 3 meses y en el 3,980% para las obligaciones del Estado 30 años.

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NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE 55.000 MILLONES DE EUROS PARA 2026

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

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De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).

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En 2025, por quinto año consecutivo, se mantuvo la vida media de la deuda española en el entorno de los ocho años.

En concreto, según datos del Ministerio de Economía, la vida media de la deuda española se situó en 2025 en 7,93 años, su nivel más alto desde 2021, cuando alcanzó los 7,99 años.