Las dos ramas de los Entrecanales dejarán caducar este martes su pacto de compra preferente en Acciona

Las dos ramas familiares de los Entrecanales, propietarias del 55% del capital social de Acciona a través de distintas sociedades, dejarán caducar este próximo martes el acuerdo relativo a derechos de adquisición preferente sobre acciones de la compañía.

Tussen de Grachten BV, una de las sociedades radicada en Países Bajos a través de la cual la rama Entrecanales Franco controla el 29,02% de la empresa, ya anunció en enero de 2025, con un año y medio de antelación --en cumplimiento de las condiciones del acuerdo-- que no lo renovaría a su vencimiento el 14 de julio de 2026.

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Este acuerdo, que ha estado vigente durante 15 años, obligaba a cualquiera de las partes que quisiera vender a ofrecer primero las acciones al resto de la familia. A partir del martes, ya no será necesario y las podrán vender en el mercado, lo que facilita las transacciones, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos herederos con pequeñas participaciones tras varias generaciones.

En cualquier caso, los Entrecanales Franco ya dejaron claro "su firme compromiso" con el proyecto empresarial de Acciona, su alineamiento con la estrategia seguida por la compañía y su "confianza y apoyo" a sus administradores y equipo gestor.

"La decisión de no prorrogar nuevamente el acuerdo de forma tácita, con un plazo de preaviso de dieciocho meses, no presupone intención o voluntad por parte de los accionistas de referencia vinculados por dicho acuerdo de disponer de sus participaciones accionariales", aclaró Tussen de Grachten cuando comunicó su decisión.

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Tussen de Grachten, que traducido al español significa 'Entre canales', es la sociedad controlada por la rama familiar Entrecanales Franco, herederos del exvicepresidente de Acciona Juan Entrecanales Azcárate. El actual vicepresidente ejecutivo de la compañía es Juan Ignacio Entrecanales Franco.

De su lado, la firma Wit Europese Investering (WEI), que posee el 26,10% del grupo, pertenece a los Entrecanales Domecq, herederos de José María Entrecanales, también exvicepresidente de la compañía. José Manuel Entrecanales Domecq es el actual presidente y consejero delegado de Acciona.

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