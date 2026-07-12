ONU: Más de más de dos millones de personas están afectadas por la sequía en Somalia

Nairobi, 12 jul (EFE).- Más de dos millones de personas se están viendo afectadas por la sequía en Somalia, especialmente en el norte del país, advirtió este domingo la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).

Varias regiones del norte siguen sufriendo una grave sequía tras una escasa temporada de lluvias de Gu (de abril a junio), entre ellas Sanaag, Bari, Nugaal, Sool y Mudug, así como las zonas agropastorales de Togdheer, precisó la OCHA en su último informe sobre la situación en el país, correspondiente a junio.

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"Las autoridades solicitan ayuda urgente, advirtiendo que cientos de miles de personas se enfrentan a crecientes dificultades, incluyendo a más de 570.000 que necesitan agua y 1,5 millones que necesitan alimentos", subrayó la agencia de la ONU.

Según las autoridades, precisó, unas 250.000 personas están "gravemente afectadas" por la sequía, especialmente en zonas costeras y remotas.

Al menos 94 pozos están fuera de servicio o parcialmente operativos, mientras que en 31 localidades se necesitan nuevos pozos.

Además, el precio del agua se ha cuadruplicado en las zonas rurales y ganaderas, lo que dificulta el acceso al preciado líquido para muchos de los hogares más vulnerables.

La OCHA teme que la seguridad alimentaria siga deteriorándose a medida que la sequía socava la producción agrícola y el sustento de la ganadería.

La desnutrición está en aumento, con más de 400.730 niños afectados por desnutrición aguda, incluidos 97.150 con desnutrición aguda grave y 303.580 con desnutrición aguda moderada, de acuerdo con la ONU.

En ese contexto, más de 295 centros de salud y nutrición han reducido o cesado sus operaciones, y 156 enfrentan una grave escasez de suministros, personal y capacidad operativa.

Asimismo, los servicios de salud reproductiva y la atención obstétrica de emergencia siguen siendo muy limitados, sobre todo para las comunidades nómadas.

La sequía también ha golpeado al sector educativo, con más de 820 escuelas cerradas.

Mientras persiste ese problema, las organizaciones humanitarias y el Gobierno han intensificado los preparativos para mitigar el riesgo de inundaciones y tormentas asociadas al fenómeno de El Niño, previsto para la temporada de lluvias Deyr (de octubre a diciembre).

El Niño es un cambio en las dinámicas atmosféricas ocasionado por el aumento en la temperatura del océano Pacífico.

Aparte de la crisis humanitaria, Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

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