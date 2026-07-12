Macron alerta del regreso de los "viejos demonios" del antisemitismo en Francia

París, 12 jul (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió este domingo del resurgimiento de los "viejos demonios" del antisemitismo en Francia y llamó a mantener una "vigilancia permanente" durante el primer Día Nacional de conmemoración de la absolución del capitán Alfred Dreyfus, que coincide con el 120 aniversario de la sentencia del Tribunal Supremo que lo rehabilitó tras haber sido injustamente condenado por traición en un proceso en el que pesó notablemente en su contra su condición de judío.

"Los viejos demonios del antisemitismo nunca han desaparecido totalmente de nuestro país", afirmó Macron durante la ceremonia celebrada en París, en presencia de su alcalde, el socialista Emmanuel Grégoire, y de un nieto de Dreyfus, entre otros.

El presidente francés subrayó que los actos antisemitas "continúan golpeando a personas por lo que son" y advirtió de que, ante "el regreso del odioso antisemitismo", la vigilancia constituye "un deber de todos los instantes".

Macron situó el caso Dreyfus como una lección permanente para la República francesa y recordó que el llamado 'dreyfusismo' no debe entenderse como un episodio cerrado de la historia, sino como "un estado de ánimo" basado en la defensa de la verdad, la justicia y la lucha contra los prejuicios.

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"Nos recuerda que el antisemitismo, cualquiera que sea su raíz o las explicaciones que pretenda darse, es enemigo de la República", afirmó el presidente, que insistió en la necesidad de rechazar "la facilidad de la sospecha colectiva" y defender siempre "la prueba frente al rumor".

La ceremonia conmemoró la decisión del 12 de julio de 1906, cuando el Tribunal Supremo francés anuló la condena contra Alfred Dreyfus y proclamó su inocencia tras doce años de una de las mayores crisis políticas y judiciales de la historia contemporánea de Francia.

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"El Estado de derecho no se mide por su capacidad de no equivocarse nunca, sino por su capacidad de corregirse a sí mismo", señaló Macron, que reivindicó la capacidad de la República para reconocer sus errores y reparar las injusticias.

El presidente también anunció que quiere impulsar la colocación de placas con los nombres de los 'Justos entre las Naciones' en los lugares donde judíos fueron escondidos y salvados durante la ocupación nazi, y llamó a los municipios franceses a participar en esta iniciativa.

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El homenaje se celebró además en un contexto marcado por una nueva alerta de seguridad relacionada con objetivos judíos.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, confirmó este domingo que se mantiene abierta una investigación tras el hallazgo el sábado de un vehículo sospechoso en Sarcelles, al norte de París, en cuyo interior fue encontrado un "rifle, un arma de guerra".

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El coche estaba estacionado cerca de una zona con comercios, un cine y una sinagoga, lo que provocó anoche la evacuación preventiva de unas 300 personas.

"No conocemos los motivos ni las personas no han sido identificadas", declaró Nuñez, que precisó que las autoridades han adoptado "varias medidas" sin precisar y que la investigación está siendo llevada a cabo por la policía y los servicios especializados de inteligencia.

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Preguntado en la televisión BMF TV sobre una posible amenaza inminente, respondió: "No sabemos nada al respecto". EFE