Los registros de Sinner

Redacción deportes, 12 jul (EFE).- Los números del italiano Jannik Sinner, que este domingo logró en Wimbledon su quinto título de Grand Slam tras vencer en la final al alemán Alexander Zverev.

- Sinner alcanzó su victoria número 100 en Grand Slam y se convirtió en el octavo jugador en activo en lograr 100 victorias en individuales masculinos de Grand Slam. Al derrotar a Nuno Borges en la segunda ronda, consiguiendo así su victoria número 95 en Grand Slam, se convirtió en el jugador italiano con más victorias en individuales masculinos de Grand Slam, superando a Nicola Pietrangeli.

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- Sinner disputó su séptima final de Grand Slam, y la segunda en Wimbledon. Ganó en el 2024 las del Abierto de Australia y el Abierto de Estados Unidos, en el 2024, el Abierto de Australia y Wimbledon y en este 2026 la de Wimbledon. Perdió las de Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos del 2025.

- Sinner lidera el circuito en títulos individuales ganados en 2026. Ha ganado los títulos en los 5 torneos Masters 1000 de esta temporada: Indian Wells (derrotando a Daniil Medvedev), Miami (derrotando a Jiri Lehecka), Montecarlo (derrotando a Alcaraz), Madrid (derrotando a Zverev) y Roma (derrotando a Casper Ruud). Al ganar el título en Roma, se convirtió en el segundo jugador en completar la colección de títulos Masters 1000, después de Djokovic.

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- Eleva a 30 los títulos logrados en su carrera, con Wimbledon, seis en este 2026. Es el vigésimo segundo jugador en la Era Abierta en ganar 30 títulos individuales masculinos del Tour. Ocupa el segundo lugar en la lista de jugadores en activo con más títulos individuales del circuito por detrás de Novak Djokovic.

- Al retener el título de Wimbledon se convirtió en el décimo jugador en la Era Abierta en revalidar el título individual masculino del All England Club y, tras no jugar torneo alguno entre París y Londres se erigió en el octavo jugador en la Era Abierta en ganar el título individual masculino de Wimbledon sin participar en un torneo de preparación sobre hierba. Al regresar a la final este año, se ha convertido en el tercer jugador en activo en alcanzar múltiples finales de Wimbledon, después de Novak Djokovic y Carlos Alcaraz.

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-- Sinner se ha convertido en el 19.º jugador de la Era Abierta en llegar a 7 finales individuales masculinas de Grand Slam,

-- Logró su segundo título aquí y se convirtió en el décimo jugador de la Era Abierta en revalidar el título individual masculino de Wimbledon. Esta es su sexta participación en Wimbledon y su vigésimo séptimo Grand Slam en total.

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- Se consolida como el italiano con más títulos del Grand Slam. Se hizo con el récord en solitario, por delante de Pietrangeli, al ganar su tercer título de Grand Slam en el Abierto de Australia el año pasado.

- Logró su tercer título en hierba del circuito profesional y convertirse en el sexto jugador en activo en ganar tres o más títulos del circuito profesional sobre hierba. Además de su título de Wimbledon el año pasado, también ganó el título de Halle 2024 (derrotando a Hubert Hurkacz).

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- El año pasado, Sinner ganó su primer título de Wimbledon, derrotando al dos veces campeón defensor, Alcaraz, en la final. Se convirtió en el primer jugador italiano, hombre o mujer, en ganar un título individual de Wimbledon. Al alcanzar su primera final de Wimbledon, también se convirtió en el undécimo jugador en la Era Abierta en llegar a la final individual masculina en los cuatro torneos de Grand Slam.

- Sinner sólo ha perdido tres partidos en 2026: además de sus derrotas en el Abierto de Australia y Roland Garros, también cayó en cuartos de final en Doha (derrotando a Jakub Mensik).

- Sinner se convirtió en el número uno del mundo por primera vez tras Roland Garros 2024 y comenzará su semana número 79 como número uno el lunes.