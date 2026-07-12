Peña celebra "sólida alianza" entre Paraguay y Taiwán al cumplirse 69 años de relaciones

Asunción, 12 jul (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, celebró la "sólida alianza" entre su país y Taiwán al cumplirse este domingo 69 años de relaciones diplomáticas.

En un mensaje en la red social X, Peña se refirió al establecimiento de lazos diplomáticos, que datan del 12 de julio de 1957, y de la posición de su país, el único socio de Taipéi en Suramérica.

"La sólida alianza entre Paraguay y Taiwán es un verdadero ejemplo de cooperación y respeto mutuo", publicó Peña.

"Hoy celebramos un nuevo aniversario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmando el firme compromiso de seguir trabajando juntos para impulsar el desarrollo, la prosperidad y el progreso continuo de ambas naciones", agregó el mandatario.

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce del mundo que mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán, mientras que China ha intensificado en los últimos años su presión diplomática para reducir el número de aliados internacionales de la isla.

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El Gobierno de Peña en múltiples ocasiones ha defendido que sus vínculos con Taipéi se sustentan en "valores compartidos", pese a algunas voces en el país que abogan por un acercamiento a Pekín.

La cooperación entre Paraguay y Taiwán se concentra en sectores como el educativo, el tecnológico, la salud y el comercio.

En 2025, las exportaciones de carne bovina representaron ingresos por 2.112 millones de dólares para Paraguay y Taiwán fue el tercer destino de los envíos, con compras por 288,3 millones de dólares, según reportó en diciembre pasado la Secretaría Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

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Taiwán es actualmente el mayor mercado para las exportaciones de carne de cerdo paraguaya, con envíos por 21,1 millones de dólares entre enero y mayo pasado, lo que representan el 90,1 % de los despachos locales, de acuerdo al Banco Central de Paraguay (BCP).EFE