Julián Álvarez: "Siento que voy de menos a más pero lo importante es que el equipo gane"

Kansas City (EE.UU.), 11 jul (EFE).- Julián Álvarez, autor del segundo gol de Argentina, dijo que siente que va "de menos a más en el Mundial", pero que lo que realmente importa es que el equipo gane.

"Para un delantero es importante marcar. Creo que voy de menos a más y espero que se dé mejor todavía, pero lo importante es que el equipo gane", dijo en la zona mixta del estadio Arrowhead, donde Argentina se clasificó a las semifinales del Mundial tras derrotar a Suiza por 3-1.

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"Como delantero quiero hacer goles, pero también toca correr y defender. Mientras el equipo gane estamos todos felices", añadió.

El delantero del Atlético admitió que "también hay que saber sufrir", al hablar de los problemas que está teniendo Argentina para sacar adelante sus partidos. "Tenemos que mejorar, pero en un Mundial los partidos se dan como se dan. Los equipos son muy fuertes y más en un partido de mata mata, que los equipos lo dejan todo", dijo.

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Redacción Deportes, 11 jul (EFE).- Julián Álvarez, anotador del gol que destrabó este sábado en Kansas City el partido de cuartos de final del Mundial con Suiza afirmó que su protagonismo le permitió "mucho desahogo" tras las circunstancias que venían aquejando al equipo y que eran alimentadas por críticas en las redes sociales.

"Hubo mucho desahogo. Estoy muy contento. Al final se pusieron las cosas muy difíciles, más allá de que teníamos uno más. Pero sabíamos que si seguíamos muy juntos, podíamos salir adelante", declaró, el jugador del Atlético Madrid tras el partido en el estadio de Kansas City.

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Sobre lo que se viene para Argentina, el partido de semifinales contra Inglaterra, el delantero que también fue vital en la campaña que terminó con el título mundial en Catar 2022, afirmó que toda la plantilla ha acordado que tienen que enfocar la energía en su trabajo.

"Ahora a descansar y pensar en el próximo rival. Es lógico que hubiéramos preferido ganar antes", dijo sobre el desgaste físico que les ha significado jugar un alargue de 30 minutos contra los suizos.