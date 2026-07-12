El PP cita en la comisión de investigación del Senado de la SEPI al ex jefe de gabinete de Sánchez Juan Manuel Serrano

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha anunciado este domingo que citará al ex jefe de gabinete de Sánchez, el recién imputado Juan Manuel Serrano, a la Comisión de Investigación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El PP ha recordado que Serrano, "el amigo personal de Sánchez", ya compareció el pasado 15 de septiembre de 2025 en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en la Cámara Alta y sostiene que ahora deberá volver a dar explicaciones ante el Senado, esta vez en el marco de la investigación sobre la SEPI.

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La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha asegurado que Serrano está "implicado en la corrupción sanchista en doble sentido", al vincularle tanto con el supuesto cobro de comisiones como con lo que ha denominado una "delincuencia de Estado" para "tapar la corrupción".

"Sobre todo ello tendrá que dar explicaciones Juan Manuel Serrano", ha afirmado García, quien ha recordado que, según sostiene el PP en referencia a informes de la UCO de la Guardia Civil, Leire Díez acordó con Serrano durante los días de reflexión del presidente del Gobierno "ayudar al presidente". "En el Senado podrán contar cómo lo hicieron", ha añadido.

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Asimismo, la dirigente 'popular' ha señalado que Serrano es "otra mano derecha de Sánchez que acaba imputado" y ha cargado contra el entorno del jefe del Ejecutivo. "Sánchez no tiene precio como cazatalentos para el delito. Todo el que le rodea acaba imputado, procesado o condenado", ha concluido.