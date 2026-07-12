Araqchí discute la situación en Líbano con el Coordinador Especial de la ONU para el país

Redacción Internacional, 12 jul (EFE).- El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, discutió este domingo la situación en el Líbano y otros asuntos regionales con el Coordinador Especial de Naciones Unidas para Líbano, Jean Arnault, según publicó en X el Gobierno de la República Islámica.

Sin dar más detalles del contenido de la reunión, junto al mensaje escrito, el Gobierno publicó un vídeo en el que Araqchí y Arnault se saludaban e intercambiaban algunas palabras, pero sin sonido disponible.

Este encuentro tuvo lugar tras el fuerte intercambio de fuertes bombardeoss entre Estados Unidos e Irán, en una jornada en la que Washigton lanzó 140 ataques contra la República Islámica, y la respuesta iraní con misiles lanzados contra prácticamente todos los países del golfo Pérsico y Jordania, que albergan bases militares de EE.UU.

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En las negociaciones con EE.UU. para poner fin al conflicto, Irán siempre ha insistido en que cualquier acuerdo debe incluir también a Líbano, donde Israel aprovechó el inicio de las hostilidades para lanzar una invasión del sur libanés, donde todavía sigue sus tropas, para tratar de impedir los ataques del grupo chií Hizbulá sobre suelo israelí.

Araqchí también mantuvo hoy una conversación telefónica con su homólogo pakistaní, Ishaq Dar, en la que este instó a una desescalada urgente del conflicto. EFE