Agencias

El Gobierno francés busca a una ciudadana desaparecida en el incendio de Los Gallardos (Almería)

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La ministra delegada de Francofonía y Colaboración Internacional de Francia ha avisado de que una mujer francesa podría haber desaparecido en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) que se desató el pasado jueves y ha asegurado que desde el Ejecutivo francés "están en contacto con las autoridades españolas" para confirmar o desmentir el paradero de la ciudadana.

Asimismo, ha alertado de que la situación en Almería requiere "la mayor de las cautelas" y ha recomendado a los franceses que se encuentran en España que eviten cualquier área afectada por las llamas.

Por ahora, el número de denuncias de personas desaparecidas como consecuencia del incendio de Los Gallardos continúa siendo ocho y el departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha obtenido el perfil genético de los doce fallecidos en el incendio. A pesar de ello, aún no han podido ser identificadas las víctimas.

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El hecho de que no hayan podido ser identificados los cadáveres se debe a que la recogida de muestras de los familiares "está siendo compleja" porque están viajando de otros países. Se espera que en las próximas horas pueda finalizar el proceso de identificación.

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