Carlos III traslada sus condolencias al Rey Felipe VI por las víctimas del incendio de Los Gallardos

El Rey de Inglaterra, Carlos III, ha trasladado sus condolencias al Rey Felipe VI por el trágico incendio en Los Gallardos (Almería), que ha dejado hasta el momento 12 muertos.

El embajador británico en España, Alex Ellis, ha confirmado este domingo en redes sociales que Carlos III ha mandado "un mensaje de condolencias a Su Majestad el Rey Felipe" en su nombre y en el de la Reina Camilla con "su más sentido pésame y solidaridad con los afectados por esta tragedia".

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Ellis, en nombre de su país, ha expresado su alivio con la noticia de la estabilización del incendio y su gratitud al equipo consular "en apoyo a los ciudadanos británicos y sus familias, que seguirá mientras sea necesario".

El embajador, por último, ha agradecido a los equipos de emergencias por "su continua valentía y dedicación" y reiterado su "solidaridad con los afectados y con las familias que afrontan momentos de enorme angustia e incertidumbre".

12 FALLECIDOS Y OCHO DESAPARECIDOS

Según ha confirmado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, este domingo, el incendio, que ya se ha dado por estabilizado, ha quemado unas 7.000 hectáreas de superficie, y ocasionó el desalojo de unas 1.600 personas, si bien para todas ellas se ha autorizado ya el regreso a sus hogares.

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Por el momento, tan solo constan ocho denuncias formalizadas ante la Guardia Civil por desaparecidos en el marco de este siniestro que se ha cobrado, hasta el momento, las vidas de 12 personas pendientes aún de identificación una vez obtenido el perfil genético de cada una de ellas, que será comparado con el de posibles familiares.

Moreno ha señalado que un "imponente dispositivo de rastreo" formado por un centenar de efectivos continua con las batidas en las zonas afectadas para "finalizar completamente la búsqueda" de posibles víctimas, si bien la mayor esperanza es que "no aparezcan ya más" fallecidos.

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