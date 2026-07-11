El tifón Bavi vuelve a fortalecerse y avanza hacia China rozando Taiwán

Pekín, 11 jul (EFE).- El tifón Bavi volvió a fortalecerse este sábado a tifón fuerte mientras avanzaba hacia la costa oriental de China, donde se espera que toque tierra en la madrugada del domingo, tras rozar Taiwán con fuertes lluvias y dejar al menos 13 heridos y casi 9.000 evacuados preventivos.

El Centro Meteorológico Nacional de China mantuvo este sábado la alerta naranja por Bavi, que a medianoche volvió a adquirir categoría de tifón fuerte y a las 05:00 hora local (21:00 GMT del viernes) se encontraba a unos 560 kilómetros al sureste de la frontera entre las provincias de Zhejiang y Fujian.

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El temporal registraba entonces vientos máximos de nivel 14, equivalentes a 42 metros por segundo, y avanzaba hacia el noroeste a entre 30 y 35 kilómetros por hora.

Según la previsión oficial, Bavi tocará tierra en la madrugada del domingo en la costa comprendida entre Taizhou, en Zhejiang, y Fuding, en Fujian, con categoría de tifón fuerte o tifón, antes de internarse en el país, girar hacia el norte y debilitarse gradualmente.

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Las autoridades chinas prevén hasta el domingo vientos de fuerza 9 a 11, con rachas de 12 a 13, en zonas del mar de China Oriental, el estrecho de Taiwán, la bahía de Hangzhou, el archipiélago de Zhoushan y las costas de Zhejiang y el noreste de Fujian.

El Centro Meteorológico también advirtió de lluvias torrenciales o extremadamente torrenciales en el este de Zhejiang y el noreste de Fujian, con acumulados de entre 250 y 800 milímetros en algunas zonas.

El Ministerio de Recursos Naturales y la Administración Meteorológica emitieron además una alerta roja de riesgo geológico para áreas del este de Zhejiang, mientras las autoridades pidieron evacuar a personas en zonas expuestas a laderas, barrancos, acantilados y cursos de agua.

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En Zhejiang, el aeropuerto de Hangzhou tenía prevista la cancelación de 198 vuelos este sábado por la mañana, mientras la localidad de Shanghái anunció la anulación de 387 vuelos en sus dos principales aeropuertos, Pudong y Hongqiao.

En la localidad costera de Xiaguan más de 11.000 vecinos fueron trasladados de forma preventiva antes del posible impacto de Bavi.

Bavi llega después de una semana de desastres naturales en China marcada por las lluvias asociadas al tifón Maysak, que dejaron al menos 39 muertos en Guangxi; un deslizamiento en Gansu, con 21 fallecidos, y tormentas y tornados en Hubei, con once muertos.

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En Taiwán, la Agencia Meteorológica Central informó de que el radio de tormenta de Bavi alcanzó el extremo nororiental de la isla hacia la 01:00 local del sábado (17:00 GMT del viernes) y prevé que Taiwán quede fuera de su radio entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

El Centro Central de Respuesta a Desastres había contabilizado hasta la noche del viernes 13 heridos, en su mayoría por caídas de motociclistas debido al viento o lesiones durante los preparativos contra el tifón, y 8.972 evacuados preventivos en toda la isla, casi 5.000 de ellos en el condado Hualien (este).

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A las 07:00 local (23:00 GMT del viernes), el centro del tifón se encontraba unos 330 kilómetros al este de Taipéi, con vientos sostenidos máximos de 144 kilómetros por hora y rachas de hasta 180 kilómetros por hora.

Las autoridades taiwanesas mantenían alertas por lluvias torrenciales o extremadamente torrenciales en el norte y en zonas montañosas, donde este sábado ya se habían registrado acumulados de más de 200 milímetros en puntos de Yilan (noreste), Hsinchu (noroeste) y Taoyuan (norte). EFE

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