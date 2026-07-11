Kim Jong Un destaca que las relaciones con China se dirigen a "un nuevo nivel estratégico"

Seúl, 11 jul (EFE).- El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, destacó este sábado en una carta al presidente de China, Xi Jinping, que las relaciones entre ambos países se dirigen hacia "un nuevo nivel estratégico", y prometió seguir desarrollándolas hacia nuevas cimas.

"Las relaciones de amistad y cooperación (...) se desarrollan actualmente hacia un nuevo nivel estratégico y contribuyen de manera significativa a salvaguardar firmemente la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de ambas naciones", dijo Kim en la misiva, publicada por la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA.

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El mandatario aseguró que el mundo atraviesa una "situación complicada", y expresó su deseo de convertir los intercambios bilaterales en "un modelo de las relaciones estratégicas más poderosas entre países socialistas".

La carta de Kim, con motivo del 65 aniversario de la firma del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre ambas naciones, llega en paralelo a una comunicación similar del líder chino, en la que Xi ofreció mantener una "comunicación estratégica más estrecha" con el norcoreano.

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"Para hacer frente a los cambios mundiales vertiginosos y sin precedentes en un siglo, estoy dispuesto a mantener una comunicación estratégica más estrecha con usted (...) y a contribuir positivamente a impulsar la amistad y la cooperación entre ambas partes", dijo Xi en la carta, también recogida por KCNA.

Xi recibió este viernes en Pekín al primer ministro norcoreano, Pak Thae-song, un mes después de acudir en persona a Pionyang para mantener un encuentro con Kim, en un contexto marcado por la profundización de los vínculos entre Corea del Norte y Rusia y por los esfuerzos de China por reafirmar su influencia sobre su vecino.

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Durante la visita en mención, la primera en siete años, Pekín planteó reforzar también los intercambios militares con Pionyang, una formulación que Corea del Sur calificó de inédita en público, mientras que los comunicados chinos y norcoreanos no hicieron referencia a la desnuclearización de Corea del Norte.

China es el principal socio político y económico de Corea del Norte, con una frontera común de más de 1.400 kilómetros y un papel central en sus intercambios comerciales y en el suministro de alimentos y energía, aunque esos vínculos están condicionados por las sanciones internacionales vinculadas al programa nuclear norcoreano. EFE

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