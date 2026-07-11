Queda en libertad sin cargos el sospechoso detenido por el asesinato de la conservadora Ann Widdecombe

La Policía británica ha anunciado la puesta en libertad sin cargos del, hasta ahora, único detenido en el caso del asesinato de la reconocida y veterana política conservadora Ann Widdecombe, hallada muerta este pasado jueves en su domicilio en Newton Abbot, en el suroeste de Inglaterra.

El joven, de 26 años, "ya no forma parte de la investigación", según ha explicado que subcomisario Matt Longman, de la Policía de Devon y Cornwall.

La prioridad de la fuerza policial, ha añadido sigue siendo "identificar a los responsables y garantizar que todas las pruebas disponibles sean examinadas minuciosamente".

Widdecombe, de 78 años, presentaba "heridas graves" cuando hallaron su cuerpo sin vida al filo del mediodía de este jueves según la Policía, que ha descartado ya el móvil terrorista.