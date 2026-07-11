Scaloni: "Mientras Messi quiera va a ser el mejor"

Kansas City (EE.UU.), 10 jul (EFE).- Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, afirmó de Leo Messi este viernes que, "mientras él quiera va a ser el mejor" y que no le sorprende lo que está haciendo en este Mundial.

"Mientras él quiera va a ser el mejor. Con 50 no, claro, pero mientras quiera lo será. No me imagino lo que debía ser con 23-24 años, en el Barcelona. Lo comentamos muchas veces. Creo que será el mejor mientras tenga ganas", indicó en la conferencia de prensa previa al partido de los cuartos de final contra Suiza.

PUBLICIDAD

Respecto a si le sorprende el estado físico del capitán argentino, el técnico aseguró que no ha cambiado en exceso. "Leo corre siempre parecido. No está corriendo más o menos. Lo que está siendo es más resolutivo y el equipo le ayuda un montón. Cuando huele que puede crear peligro es una máquina. A mí no me sorprende", añadió.

Scaloni defendió el momento de su selección, pese a que ha sufrido contra Cabo Verde y Egipto. "El equipo está bien, en cuanto a juego y a generar ocasiones. Hay que retocar dos o tres cosas", indicó el seleccionador albiceleste, que colocó el partido contra Egipto, en octavos, "en el top" de sus favoritos por todo lo que supuso.

PUBLICIDAD

El técnico destacó que, como campeones del mundo, los rivales "juegan el partido de sus vidas contra ellos, pero que Argentina ha sabido competir. "No siempre se puede jugar tan bien como en Catar, pero el equipo compite y se rebela", señaló Scaloni, antes de afirmar que "al inicio de la concentración pintaba bastante más negro" por la situación física de muchos jugadores. "Ustedes no lo sabían pero ahora puedo decir que lo sacamos adelante".

Pese a que la producción goleadora de los delanteros se limita a un tanto de Lautaro Martínez y Julián Alvarez aún no se ha estrenado, Scaloni defendió su trabajo. "Han hecho más de lo que tienen que hacer. Nos dieron un montón, incluso cuando estuvieron juntos. Estoy agradecido porque trabajan a destajo. Lamentablemente, lo normal es que solo juega uno".

PUBLICIDAD

Respecto al rival de este sábado, la selección suiza, Scaloni lo calificó como "un buen quipo que compite siempre con las mejores selecciones, tiene tradición, jugadores con experiencia y físicamente es fuerte. Ha eliminado a Colombia, que todos creíamos que podía estar en este partido".

Kansas City (EE.UU.), 10 jul (EFE).- Lionel Scaloni afirmó este viernes que las acusaciones de que ayudan a Argentina en los Mundiales las lleva oyendo desde que tiene "uso de razón" y que eso demuestra que "hay gente que no quiere que gane" la Albiceleste.

PUBLICIDAD

"No viene de ahora. Desde que tengo uso de razón siempre nos lo dijeron. Esto lo utilizamos para demostrar (a la plantilla) que hay gente que no quiere que gane Argentina, pasa con las grandes selecciones. A lo mejor con nosotros hay más gente que quiere que no ganemos, también porque ganamos la última. Eso lo utilizamos de algún modo con los jugadores para que se rebelen", dijo en conferencia de prensa el técnico de la Albiceleste.

"Pero con el VAR y todo lo que hay es muy difícil que te ayuden. Lo que pasa es que luego en las redes sociales se magnifica todo y ahí empieza el debate. Pero hoy es muy difícil que te favorezcan", añadió.

PUBLICIDAD