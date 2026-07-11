China y Namibia refuerzan su cooperación y elevan su relación a una "comunidad de futuro compartido"

Los gobiernos de China y Namibia han acordado elevar el nivel de sus relaciones bilaterales con la creación de una comunidad China-Namibia con un futuro compartido para la nueva era, un compromiso anunciado este viernes tras la reunión mantenida en Pekín entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homóloga namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah.

Durante el encuentro, Xi ha destacado que ambos países mantienen una relación basada en una "profunda amistad tradicional", así como en objetivos comunes de desarrollo. Asimismo, ha subrayado que, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, Pekín y Windhoek "siempre se han tratado como iguales y se han apoyado mutuamente", según ha recogido la agencia china de noticias Xinhua.

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El mandatario chino ha defendido que la cooperación entre ambos países ha continuado ampliándose y ha generado beneficios para sus respectivas poblaciones, al tiempo que ha expresado la disposición de China a intensificar el intercambio de experiencias en materia de desarrollo y a coordinar sus estrategias de modernización.

En este contexto, Xi ha planteado tres líneas de actuación para impulsar la nueva etapa de las relaciones bilaterales. En primer lugar, ha apostado por reforzar contactos de alto nivel, ampliar el intercambio de experiencias de gobernanza y mantener una comunicación constante sobre asuntos estratégicos de interés común, además de continuar prestándose apoyo mutuo en cuestiones consideradas esenciales para cada país.

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Asimismo, ha instado a aprovechar las oportunidades de cooperación económica, animando a Namibia a beneficiarse de las ventajas comerciales ofrecidas por China, entre ellas el acceso con arancel cero para determinados productos y los mecanismos destinados a agilizar las exportaciones namibia al mercado chino.

Así las cosas, el presidente chino ha reiterado igualmente la voluntad de su Gobierno de ampliar la colaboración en ámbitos como las infraestructuras, la energía, la minería, la agricultura, la educación, la juventud, la ciencia y la tecnología.

En lo que respecta al plano internacional, Xi ha defendido que ambos países deben fortalecer su coordinación para proteger el multilateralismo y ha asegurado que China seguirá trabajando junto a los países africanos, incluyendo Namibia, para reforzar la influencia del Sur Global y avanzar en la construcción de "una comunidad de futuro compartido para la humanidad".

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En relación con el sector minero, el dirigente chino sostuvo que el aprovechamiento de los recursos naturales africanos constituye un elemento clave para acelerar la modernización del continente. En este sentido, ha manifestado la disposición de Pekín a seguir impulsando la cooperación minera con los países africanos sobre la base de tres principios: el beneficio mutuo, las consultas amistosas para resolver las diferencias mediante el diálogo y la exploración de nuevas fórmulas de colaboración ajustadas a criterios comerciales y de mercado.

Por su parte, Nandi-Ndaitwah ha felicitado a China por el 105 aniversario de la fundación del Partido Comunista y ha reafirmado el respaldo de Namibia al principio de "una sola China".

La presidenta namibia ha expresado además el interés de su país por atraer una mayor inversión de empresas chinas y ampliar la cooperación en sectores como la industria, la minería, las infraestructuras, la aviación y el espacio, la ciencia y la tecnología, la agricultura y la gestión de los recursos hídricos.

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Nandi-Ndaitwah ha agradecido igualmente el respaldo prestado por China a los países africanos durante las últimas décadas y ha elogiado la defensa por parte de Pekín de una posición que ha calificado de justa en los asuntos internacionales y regionales.

En esa línea, ha aseverado que Namibia reforzará la coordinación con China para proteger los intereses comunes de los países en desarrollo y avanzar conjuntamente hacia "una comunidad de futuro compartido para la humanidad".

Al término de la reunión, ambos mandatarios ha asistido a la firma de varios acuerdos de cooperación en materia de economía y comercio, sanidad, educación y recursos humanos, además de suscribir una declaración conjunta sobre la creación de la comunidad China-Namibia con un futuro compartido para la nueva era.

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La jornada ha comenzado con una ceremonia oficial de bienvenida presidida por Xi y su esposa, Peng Liyuan, para recibir a Nandi-Ndaitwah y a su marido, Epaphras Denga Ndaitwah. Posteriormente, el presidente chino y la primera dama han ofrecido un banquete oficial en honor de la delegación namibia.