Un juez de Honduras dicta medidas cautelares contra maestra que abofeteó a una alumna

Tegucigalpa, 10 jul (EFE).- Una maestra que en la víspera abofeteó a una alumna de quince años en un centro educativo del municipio hondureño de Morazán, departamento de Yoro (norte), fue requerida judicialmente este viernes y un juez le dictó medidas cautelares para que pueda defenderse en libertad, informó una fuente oficial.

La maestra, identificada como Perla Díaz, fue grabada -en un video difundido en redes sociales, que captó otra alumna- al agredir verbal y físicamente, por causas desconocidas, a una estudiante que estaba sentada en un pupitre.

El metraje se hizo viral en redes sociales el mismo día, por lo que la Policía Nacional la capturó, en medio del reproche casi generalizado en el país y la exigencia de padres de familia y otros sectores de Morazán para que sea castigada y expulsada del centro educativo que lleva por nombre República de Cuba.

PUBLICIDAD

El apoderado legal de Díaz dijo a periodistas que su defendida compareció ante un juzgado de la ciudad de El Progreso (Yoro) y que se siente "triste y confundida" por lo ocurrido y por la trascendencia que ha tenido el hecho, además de estar "arrepentida".

La acusada deberá comparecer nuevamente a una audiencia inicial que le fijará el juez que conoce la causa y no podrá salir del país, entre otras medidas cautelares.

La Secretaría de Educación de Honduras no ha resuelto si despedirá a la maestra por la agresión contra la alumna, pero -en un comunicado- reafirmó "su compromiso inquebrantable con la protección integral de la niñez y la adolescencia, promoviendo una educación basada en el respeto a la dignidad humana y la garantía de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa".

PUBLICIDAD

"En ese sentido, manifestamos absoluto rechazo a cualquier práctica que constituya abuso, maltrato físico, sicológico o cualquier otra forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, independientemente de la circunstancias en que se produzca. Como Secretaría de Educación estamos en la obligación de aplicar las sanciones disciplinarias establecidas en el Estatuto del Docente Hondureño", añade el comunicado.

Además, la nota informativa recordó que cuando un estudiante incurre en conductas de irrespeto o indisciplina, se establecen los mecanismos administrativos, disciplinarios y legales correspondientes para que el docente ejerza las acciones que en derecho proceden, al garantizar siempre el debido proceso, y que bajo ninguna circunstancia la indisciplina estudiantil justifica el uso de la violencia, el castigo físico o cualquier acción que atente contra la integridad física, emocional o sicológica de un menor de edad.

PUBLICIDAD

Según una madre de familia, que había instruido a su hija para que grabara con el teléfono si la maestra volvía a agredir a un estudiante, no es la primera vez que Díaz actuaba de manera violenta en el aula.

La idea de grabarla surgió dado que no había un precedente y, si alguien la denunciaba sin pruebas, "nadie les iba a creer", añadió la mujer.

La estudiante que captó las imágenes escondió el teléfono móvil, con el que hizo el registro, en la bolsa de su camisa de uniforme del centro educativo y, según la denuncia, la docente acusada no tuvo tiempo para destruirle el celular, aunque también la agredió verbalmente. EFE

PUBLICIDAD