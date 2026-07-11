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Rusia derriba 178 drones ucranianos sobre nueve regiones y los mares Negro y Azov

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Moscú, 11 jul (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron en el transcurso de la noche 178 drones ucranianos de largo alcance sobre ocho regiones rusas, la anexionada península ucraniana de Crimea y los mares Negro y Azov, sin que se reportasen de momento daños a su infraestructura crítica.

"Durante la noche, desde las 20:00 hora de Moscú (17:00 GMT) del 10 de julio hasta las 08:00 hora de Moscú (05:00 GMT) del 11 de julio, las defensas antiaéreas interceptaron y derribaron 178 drones ucranianos de ala fija", indicó el Ministerio de Defensa de Rusia en una nota publicada en MAX, la red de mensajería rusa.

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Según el mando castrense, los artefactos fueron neutralizados sobre las regiones rusas de Briansk, Kaluga, Rostov, Smolensk, Tver, Adigueya, la región de Moscú, Krasnodar y Crimea, además de los mares Negro y Azov.

Durante la noche ningún medio o canal tanto ruso o ucraniano informó sobre daños a la infraestructura crítica rusa, el objetivo principal de los ataques de Kiev, que busca frenar la maquinaria de guerra rusa con sus ataques a la retaguardia profunda.EFE

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