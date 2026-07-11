Al menos 14 muertos en un nuevo ataque armado para robar ganado en Sudán del Sur

Yuba, 11 jul (EFE).- Al menos 14 personas murieron el viernes y otras cuatro resultaron heridas después de que un grupo de hombres armados no identificados atacara un campamento de ganado donde se alojaban pastores procedentes del estado de Jonglei, cerca de Yuba, la capital de Sudán del Sur, informaron este sábado las autoridades del condado de la capital sursudanesa.

El ataque se produjo alrededor de las 15:00 hora local (13.00 GMT).

Los asaltantes, fuertemente armados, irrumpieron en el campamento, abrieron fuego contra los pastores, mataron al menos a 14 personas, hirieron a otras cuatro y huyeron con aproximadamente 69 cabezas de ganado, explicó a EFE el comisionado del condado de Yuba, Emmanuel Tete Ezbon, que visitó el lugar poco después del suceso.

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El responsable calificó el ataque de "acto bárbaro e inaceptable contra civiles inocentes".

"Se trató de un ataque horrendo y sin sentido contra personas inocentes cuyo único medio de vida era el cuidado de su ganado. Condenamos este crimen en los términos más enérgicos posibles, y los responsables serán identificados y llevados ante la justicia", afirmó.

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El comisionado indicó que los cuatro heridos fueron evacuados para recibir tratamiento médico, mientras que las fuerzas de seguridad lanzaron de inmediato una operación para perseguir a los atacantes, recuperar el ganado robado y determinar el móvil del asalto.

Ezbon pidió a la población que mantenga la calma y se abstenga de represalias, al advertir de que los ataques de venganza solo agravarían la inseguridad y socavarían los esfuerzos para restablecer la paz.

Según el comisionado, las víctimas fueron enterradas en una fosa común tras consultar con sus familiares y los líderes de la comunidad.

Las autoridades no han identificado a los atacantes ni han confirmado el motivo del ataque.

El robo de ganado y las represalias entre comunidades siguen siendo uno de los principales factores de la violencia intercomunitaria en Sudán del Sur, donde las disputas por el ganado, las tierras de pastoreo y el acceso al agua suelen derivar en enfrentamientos mortales, especialmente durante los desplazamientos estacionales del ganado.

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Este último ataque pone de manifiesto los persistentes problemas de seguridad que afrontan las comunidades rurales incluso en las zonas que rodean Yuba, pese a las reiteradas promesas del Gobierno de reforzar la protección de la población civil.

El incidente se produce además mientras Sudán del Sur se prepara para celebrar sus primeras elecciones generales desde la independencia, previstas para el 22 de diciembre, en un contexto de persistente preocupación por la inseguridad en varias regiones del país.EFE

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