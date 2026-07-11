Liberado un hombre de 26 años en relación con el asesinato de una exdiputada británica

Londres, 11 jul (EFE).- Un hombre de 26 años detenido el viernes como sospechoso del asesinato de la exdiputada británica de derechas Ann Widdecombe ha sido puesto en libertad y ya no forma parte de la investigación, informó este sábado la Policía.

Widdecombe, antigua secretaria de Estado conservadora de Prisiones, fue hallada muerta el jueves en su casa del pueblo de Haytor, en el condado de Devon, al suroeste de Inglaterra, tras haber sufrido heridas muy graves que las fuerzas del orden no han querido precisar.

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La Policía ha indicado que el caso no es tratado como un acto de terrorismo y que, por el momento, no hay indicios que apunten a un delito con motivaciones políticas.

La policía de los condados de Devon y Cornualles (suroeste inglés) confirmó hoy la libertad del hombre, de raza blanca, que había sido arrestado en un domicilio de la localidad de Newton Abbot, cerca de Haytor.

"Nuestra prioridad sigue siendo identificar a los responsables y garantizar que todas las pruebas se examinen minuciosamente", dijo el subjefe de la fuerza policial, Matt Longman, que puntualizó que la investigación avanza "a buen ritmo".

"Los detectives continúan realizando numerosas diligencias como parte de la investigación en curso, y mantenemos nuestro compromiso de esclarecer todas las circunstancias que rodean el suceso", añadió.

Longman resaltó que las fuerzas del orden han desplegado "todos los recursos necesarios".

"Hago un llamamiento a cualquier persona que pueda tener información sobre este incidente, por insignificante que parezca, para que se ponga en contacto con nosotros", pidió.

Años después de ser secretaria de Estado de Prisiones entre 1995 y 1997, bajo el Gobierno del entonces conservador John Major, Widdecombe fue eurodiputada por el Partido del Brexit y, más tarde, portavoz del populista de derechas Reform UK.

También alcanzó la fama fuera del ámbito político tras participar en programas populares como el concurso de baile "Strictly Come Dancing". EFE