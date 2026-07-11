El PSC ganaría en Barcelona provincia, ERC en Tarragona y AC en Girona y Lleida, según datos del CEO

El PSC ganaría las elecciones al Parlament en la provincia de Barcelona, mientras que ERC lo haría en la de Tarragona y Aliança Catalana (AC) sería la primera fuerza en las provincias de Girona y de Lleida, según los datos de la primera ola del Barómetro de Opinión Política de 2026 del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.

Así se desprende del estudio de los microdatos de la encuesta, realizada del 21 de mayo al 25 de junio con una muestra de 2.000 personas mayores de 18 años y que el CEO publicó este jueves.

Según la estimación que hace el organismo público, en caso de que se celebraran elecciones, el PSC las ganaría con entre el 23% y el 25% de los votos; ERC sería segunda fuerza con el 17%-19%; después iría AC (14%-16%); Junts (11%-13%); Vox y el PP (9%-11%), y los Comuns y la CUP (4%-6%).

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PROVINCIA DE BARCELONA

Si el análisis se realiza por provincias, se constata la fortaleza del PSC en la de Barcelona (el 26,6% de los encuestados de Barcelona que votarían en las elecciones lo harían por los socialistas), y después le seguiría ERC (22,8%).

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A continuación, Aliança Catalana (9%) sería tercera fuerza, como en el conjunto de Catalunya; Junts y Vox empatarían en cuarta posición (7,4%); después los Comuns (5,9%); la CUP (5,7%); el PP (5,3%), y el 9,8% de los encuestados votaría en blanco, nulo o a otros partidos minoritarios.

TARRAGONA, GIRONA Y LLEIDA

En Tarragona, la primera posición según estos microdatos sería para ERC (23,8%); seguida por el PSC y AC, que empatarían con el 18,3%; después Vox (11,6%); Junts (8,5%); el PP (6,1%); la CUP (3,1%); y los Comuns (2,4%), y el 7,9% de los encuestados votaría en blanco, nulo o a otros partidos minoritarios.

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En Girona ganaría AC con el 24,5%, según los datos de la encuesta; y le seguiría en segunda posición ERC (21,1%); después el PSC (15,7%); Junts (11,6%); Vox (6,8%); Comuns (4,8%); la CUP (4%); y el PP (1,4%); mientras que el 10,2% de los encuestados votarían en blanco o nulo.

Y en Lleida, AC también sería primera fuerza (23,3%); seguida de ERC (22,1%); PSC (16,3%); Junts (11,6%); PP (8,1%); Vox (3,5%); CUP (2,3%); y Comuns (1,2%), y el 11,6% de los encuestados votaría en blanco, nulo o a otros partidos minoritarios.

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Los datos de estas 3 provincias, sin embargo, es difícil extrapolarlos a la realidad, porque la muestra es pequeña (203 encuestados, 199 y 112, respectivamente), por lo que en el CEO no publican los resultados por provincias: "Nuestras estimaciones son más o menos creíbles cuando las hacemos a nivel general", explicaba el jueves su director, Joan Rodríguez Teruel.

Sí que apuntó que, si se estudiaba el comportamiento electoral de las dos provincias menos pobladas (Girona y Lleida, donde gana AC), se detecta que es donde "se están produciendo los descalabros más importantes que se perciben en la línea general".

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MÁS O MENOS POBLACIÓN

En el análisis del crecimiento de Aliança Catalana, una de las principales novedades del CEO de este julio, se observa también un comportamiento electoral diferente en función de si los encuestados viven en una gran ciudad, en ciudades medias o en poblaciones con menor población.

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En Barcelona (la única ciudad catalana que supera el millón de habitantes) ganaría el PSC (24,8%); seguido de ERC (22,3%); AC no sería la tercera fuerza, sino la cuarta (8,9%); por detrás de los Comuns (9,5%); le seguirían Junts y la CUP (7,7%), y PP y Vox (5,2%).

En las ciudades de más de 150.000 habitantes y menos de 1 millón (l'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Badalona y Sabadell) el PSC vería aumentada su ventaja (32,3%); ERC sería segunda con el 24,4%; la tercera fuerza sería Vox (10,6%); la cuarta, Junts (7,4%), AC sería quinta (6%); y cerrarían el PP y la CUP (4,6%), y los Comuns (3,7%).

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En las 19 ciudades de entre 50.000 y 150.000 habitantes seguiría ganando el PSC (26,5%); ERC sería también segunda (18,7%); AC recuperaría la tercera plaza que tiene en toda Catalunya (13,4%); y le seguirían Vox (8,4%); Junts (7,8%); el PP (6,7%); la CUP (5%), y los Comuns (3,6%).

En los municipios de entre 10.000 y 50.000, el PSC ganaría con el 22,7%; seguido de cerca por ERC (21,9%); AC sería tercera (13,1%); y les seguirían Junts y Vox (8,2%); PP y Comuns (5,5%), y la CUP (3,5%).

Finalmente, en los de menos de 10.000 habitantes, ERC sería la ganadora (28%); AC segunda (18%); el PSC tercera fuerza (16,6%); y después irían Junts (9,7%); Vox (6,1%); la CUP (5%); el PP (3,2%), y los Comuns (2,9%).