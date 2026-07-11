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España agradece las muestras de solidaridad internacionales ante el incendio de Los Gallardos

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha agradecido este sábado los numerosos gestos de solidaridad y condolencias enviados durante las últimas horas por los líderes internacionales para los afectados por el incendio de Los Gallardos (Almería) que ha dejado ya una docena de muertos y arrasado ya 6.600 hectáreas.

"Agradezco toda la solidaridad y condolencias que me trasladan tantos países y ministros de Exteriores para Almería, Andalucía y España en estos momentos dolorosos por los terribles incendios", ha manifestado Albares a través de un comunicado en redes sociales.

El ministro ha asegurado igualmente que Exteriores está en permanente contacto con los países que tienen ciudadanos afectados.

Además de los líderes de la Unión Europea, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el presidente de Francia, Emmanuel Macron o el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, han trasladado desde el viernes su apoyo y su ánimo a los afectados y puesto a disposición de España cualquier ayuda que solicite para combatir las llamas.

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