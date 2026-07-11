Al menos dos muertos en ataques israelíes en Gaza a pesar del alto el fuego

Al menos dos personas han muerto durante la jornada del sábado en ataques de las fuerzas militares israelíes en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego formalmente en vigor desde octubre del año pasado.

Una de las víctimas ha fallecido en un bombardeo de un dron sobre un vehículo en la calle Al Rashid, al oeste del campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, según fuentes médicas citadas por el diario palestino 'Filastín'.

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Testigos presenciales han informado de que un dron ha bombardeado el vehículo civil cuando se desplazaba por la carretera paralela a la costa del enclave palestino. El dron lanzó hasta cuatro proyectiles sobre el vehículo.

El otro fallecido es un hombre identificado como Muhamad Said al Bayuk, quien murió debido a la gravedad de sus heridas, consecuencia de un ataque militar israelí en Al Mauasi, al oeste de Jan Yunís, en el sur de la Franja de Gaza.

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Fuentes palestinas han denunciado operaciones militares israelíes en la Franja con demoliciones controladas y disparos de carros de combate y drones en varios puntos.

Este mismo sábado, el Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamás, ha confirmado seis nuevos fallecidos y otros 28 heridos en las últimas 48 horas por ataques israelíes sobre el enclave hasta sumar 1.098 muertos y 3.535 heridos desde el virtual alto el fuego pactado en octubre del año pasado.

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Desde el estallido de la guerra de Gaza, los ataques israelíes han matado a 73.221 palestinos, mientras que el número de heridos ha llegado a 173.643.