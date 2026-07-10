Wall Street abre en verde, casi plano, pendiente de EE.UU. e Irán

Nueva York, 10 jul (EFE).- Wall Street abrió este viernes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un ligero 0,07 %, mientras que los inversores observan la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 38 puntos, hasta los 52.525; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,14 %, hasta los 7.554 enteros; y el tecnológico Nasdaq crecía un 0,02 %, hasta las 26.211 unidades.

La Bolsa de Nueva York sigue de cerca la evolución en Oriente Medio tras la reanudación de las hostilidades y de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, diera por terminado el alto el fuego.

Washington lleva unos días atacando la República Islámica como respuesta a los ataques iraníes contra tres buques mercantes que navegaban por el estrecho de Ormuz, lo que considera una violación del memorando de entendimiento firmado por ambos países el 17 de junio.

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EE.UU. está dirigiendo sus ataques contra objetivos estratégicos de Irán, y este está respondiendo contra bases estadounidenses en Kuwait, Baréin o Jordania.

Por otro lado, el mercado bursátil está pendiente de la salida a bolsa del fabricante surcoreano de chips SK Hynix.

La compañía empieza a cotizar este viernes en Nasdaq con una oferta de títulos valorada en unos 28.000 millones de dólares, en pleno auge del sector de la inteligencia artificial.

En otros mercados, el oro se devaluaba un 0,67 %, hasta 4.112 dólares la onza y la plata, un 0,89 %, hasta 60,20 dólares la onza.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) caía por debajo de los 72 dólares el barril.