Berlín reducirá su presencia en Erbil tras acabar la misión militar internacional en Irak

Berlín 10 jul (EFE).- Alemania reducirá su presencia militar en Erbil, en el norte de Irak, en vistas de que en septiembre terminará la misión internacional contra la organización terrorista Estado Islámico (EI) "Resolución Inherente", confirmó este viernes el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul.

"A petición de Irak, la misión finalizará a finales de septiembre de 2026, lo que significa que numerosas tropas de otros países se retirarán de allí y que nosotros también reduciremos nuestra presencia", dijo Wadephul en una rueda de prensa en Berlín junto a su homólogo esloveno, Tone Kajzer.

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El jefe de la diplomacia alemana reconoció que el Gobierno alemán debate actualmente cómo reducir una presencia militar en Irak que, en el marco de los esfuerzos internacionales contra el EI, ha ascendido a un total de 500 efectivos.

Wadephul apuntó que considera importante que Alemania siga comprometido de algún modo en Erbil porque "desde el punto de vista de la política exterior, es lo correcto y lo necesario".

El ministro alemán reivindicó que la presencia militar internacional en el marco de la misión "Resolución Inherente", iniciada en 2015 y en la que participa una coalición de 80 países y cinco organizaciones internacionales, tuvo un "resultado satisfactorio".

"La organización terrorista del EI se ha visto debilitada de forma duradera en Irak, que su presencia territorial ha llegado a su fin y que el número de sus atentados terroristas está disminuyendo", afirmó Wadephul.

"No debemos poner en peligro este resultado positivo ni nuestra contribución a la estabilidad de Irak, especialmente en la región kurda del norte", agregó.

Previamente, el semanario Der Spiegel había informado este viernes de que el Ministerio de Defensa de Alemania había decidido levantar el campamento de Erbil, donde militares alemanes, entre otras labores, han trabajado en la formación de las fuerzas de seguridad de la región autónoma kurda del norte iraquí. EFE

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(vídeo)(foto)