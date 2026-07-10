Llegan 115 migrantes este viernes a las islas Baleares españolas del Mediterráneo

Ibiza/Palma (España), 10 jul (EFE).- Un total de 115 personas han llegado durante la madrugada y la mañana de este viernes en cinco barcazas precarias a Formentera, Mallorca y Cabrera, tres islas del archipiélago español de las Baleares, en el mar Mediterráneo, informaron autoridades insulares.

La primera interceptación de migrantes irregulares se ha producido a las 2:40 horas (00:40 GTM), cuando 22 personas de origen magrebí han sido rescatadas en una embarcación localizada a 10 millas de Cabrera.

A las 6:00 horas (4:00 GMT), 23 migrantes, también magrebíes, han sido arrestados tras desembarcar en Formentera.

Media hora después, en el sur de Mallorca, agentes de la Guardia Civil española interceptaron a 28 inmigrantes subsaharianos llegados en una embarcación procedente de Argelia.

Además, a las 8:15 horas (6:15 GMT) fueron localizadas otras 16 personas de origen magrebí, en otra zona costera de Formentera.

Tiempo después, a las 11:10 horas (9:10 GMT), la Guardia Civil encontró a un total de 26 personas subsaharianas en la isla de Cabrera llegadas en patera, como se denomina a las precarias embarcaciones en las que los migrantes intentan alcanzar las costas europeas desde África.

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En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares, se han registrado en las islas 165 llegadas de pateras con 3.106 inmigrantes en situación irregular.

Durante 2025 arribaron a las islas 7.321 personas en 401 barcas procedentes del norte de África, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior. EFE

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