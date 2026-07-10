Lima, 9 jul (EFE).- Una misión comercial de farmacéuticas peruanas visitará Costa Rica y Honduras del 28 de septiembre al 2 de octubre próximo, con el objetivo de fortalecer su presencia en la región y diversificar sus mercados, informó este jueves la Asociación de Exportadores de Perú (ADEX).

La misión será organizada por el Comité de Productos Farmacéuticos de ADEX, que destacó que Centroamérica "se muestra como una alternativa atractiva" para las empresas peruanas, ya que Costa Rica importa alrededor de 1.369 millones de dólares en medicamentos e insumos para la salud al año, mientras que Honduras supera los 750 millones de dólares.

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Además, en estos países se presenta "una demanda creciente de productos de calidad y precios competitivos, especialmente en el segmento de venta libre (OTC, por sus siglas en inglés)", acotó ADEX.

Las empresas participantes en la misión presentarán un portafolio para especialidades como neuropsiquiatría, anestesiología, salud respiratoria, oncología, dermatología, dermocosmética, reumatología, cardiología, genitourinaria, infectología, radiología, gastroenterología, hematología, inmunología y suplementos alimenticios.

La información señaló que los envíos de Perú al exterior de medicinas de uso humano alcanzaron en 2025 los 42 millones de dólares, lo que implicó un incremento del 2,4 % respecto a 2024.

Sin embargo, estas mismas exportaciones durante el primer cuatrimestre de 2026 sumaron solo trece millones de dólares, lo que representó una contracción del 7,4 %, respecto al mismo periodo del año anterior.

En ese sentido, el Comité de Productos Farmacéuticos da seguimiento a la implementación de la Agencia Peruana de Medicamentos (Apemed), anunciada por el Gobierno en abril del año pasado y que el gremio considera que debe ser autónoma, ofrecer reglas claras, seguridad jurídica y criterios proporcionales de fiscalización y sanción.

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La nota informativa añade que otro punto pendiente en la agenda del sector farmacéutico de Perú es la supervisión de los establecimientos autorizados, ya que los datos oficiales indican que solo las droguerías pasaron de 2.847 en 2016 a 6.199 en 2024, lo que hace necesario "un sistema de vigilancia más eficiente, proporcional y basado en criterios de riesgo".

Por ese motivo, el comité consideró que "es clave" avanzar en la homologación de las certificaciones de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) con autoridades sanitarias de reconocido prestigio, lo que "permitiría agilizar el ingreso de esta oferta nacional a otros países latinoamericanos y mejorar la competitividad del sector", concluyó el documento. EFE

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