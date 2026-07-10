Rocío Carrasco reaparece en un homenaje a Rocío Jurado en Chipiona y manda un rotundo mensaje a su familia

Dos semanas después del estreno del documental de Rocío Jurado, 'La más grande' en Movistar Plus, enturbiado por las duras declaraciones de algunos miembros de la familia contra su primogénita, como Gloria Camila, o Amador Mohedano, por no contar con ellos en este homenaje tan especial cuando se cumplen 20 años de la muerte de la icónica cantante, Rocío Carrasco ha reaparecido ante las cámaras en Chipiona para encabezar un nuevo tributo a la figura de su madre.

Su íntima amiga Anabel Dueñas ha actuado con su espectáculo con las canciones más famosas de la artista en un conocido local de la localidad gaditana y, como no podía ser de otra manera, ha querido estar a su lado y ha regresado al pueblo natal de su madre que precisamente estos días acoge el rodaje del biopic que recreará los momentos más importantes de la vida de la Jurado.

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"Hemos hecho un espectáculo chiquito para una pincelada aquí en Chipiona. Le damos salida a un festival que se va a instaurar, que es el Samson. Somos los primeros en hacerlo y ya estamos muy contentos y muy bien. Muy emocionados porque al final es Chipiona" ha expresado Rocío, revelando su satisfacción por todos los homenajes que está haciendo a su madre: "a mí me llena todo, todo lo que a la gente le guste y todo lo que sea bueno para ella". "Creo que a la gente le está gustando y estoy muy contenta" ha reconocido con una gran sonrisa.

Como ha explicado, no ha podido estar presente en las grabaciones del biopic sobre la más grande en Chipiona "porque he estado con lo del docu y los días que han estado de rodaje yo tenía que estar en Madrid y me lo he perdido". "Pero bueno, ahora estoy en Madrid" ha apuntado, confirmando así que es ella quien está detrás de este nuevo proyecto sobre la figura de su madre que se estrenará en TVE en los próximos meses: "Estamos en ello, estamos en ello. Todo muy bien".

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"El documental hay que verlo, y ya viéndolo ya está. No hay más. Yo sobre las polémicas no voy a decir nada ni voy a entrar, y mucho menos hoy. El documental creo que es un documental que a mí particularmente me parece que es una maravilla. Y que me gustaría que la gente lo disfrutara" ha asegurado rotunda cuando la prensa ha querido saber su reacción a todo lo que su familia ha comentado sobre este tema y la existencia de una biografía escrita por la propia Rocío Jurado y que la artista entregó a su hija tras la muerte de Pedro Carrasco.

"Creo que el resultado ha sido maravilloso. El documental en sí, creo que ha sido una maravilla. Y eso es lo único que espero que os guste y que la gente lo disfrute" ha zanjado, dejando claro que no tiene "nada que decir" al enfado de su familia porque una vez más ha vuelto a ignorarlos en estas iniciativas tan especiales para recordar a su madre.

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