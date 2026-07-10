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SK Hynix levanta 26.500 millones de dólares en el mayor debut bursátil en EEUU de una empresa extranjera

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El fabricante surcoreano de microprocesadores SK Hynix ha captado 26.507 millones de dólares (23.186 millones de euros) tras fijar un precio de 149 dólares para cada una de los 177,9 millones de acciones depositarias americanas (ADS) que comenzarán a cotizar este viernes en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo 'SKHY' en lo que supone el mayor debut bursátil en los mercados de Estados Unidos de una compañía no estadounidense.

De este modo, la compañía de Icheon ha fijado un precio para sus ADS, que representan la décima parte de una acción ordinaria, alrededor de un 3% por encima del valor con el que cotizan los títulos de SK Hynix en la Bolsa de Seúl.

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En este sentido, el fabricante surcoreano ha reiterado que no se realizará ninguna oferta pública y no se ha tomado ninguna medida que permita, o tenga la intención de permitir, una oferta pública en ningún país o jurisdicción distinto de Estados Unidos.

BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs y J.P. Morgan han actuado como coordinadores principales de la oferta, mientras que Cantor, Mizuho, Needham & Company, RBC Capital Markets, Rosenblatt, Stifel, Wedbush Securities, William Blair y Wolfe

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