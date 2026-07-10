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Petro insiste en irregularidades en el voto exterior y acusa al CNE de obviar el escrutinio

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha vuelto este viernes a insistir en que se manipularon actas de votación en el exterior, durante la segunda vuelta de las presidenciales del 21 de junio, y ha reprochado al Consejo Nacional Electoral (CNE) de negarse a realizar el escrutinio correspondiente.

Petro ha incidido en que sin esta revisión, "no han terminado los escrutinios en Colombia" y de nuevo ha aludido a la "investigación" que han llevado a cabo y que "muestra que la mitad del fraude se localiza en las mesas del exterior".

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"Empiezan a aparecer personas que firman como jurados y ya estaban muertas", ha alertado el aún presidente de Colombia en un mensaje en redes sociales, en el que comparte la imagen de una de estas papeletas que habrían sido manipuladas.

Petro ha venido denunciando fallos y manipulaciones desde las primera vuelta de las elecciones, de las que salió vencedor contra todo pronóstico quien es ahora el presidente electo, Abelardo de la Espriella, a menos de un mes de tomar posesión.

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