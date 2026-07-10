Mueren seis personas en el incendio forestal de Los Gallardos

Seis personas han fallecido en el incendio forestal que se ha declarado este jueves en un paraje del municipio de Los Gallardos (Almería), según ha informado el 112 de Andalucía. Las muertes se han producido en una pedanía de Bédar y, algunos de ellos han sido hallados en sus vehículos.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha lamentado profundamente el fallecimiento de estas personas y ha trasladado el pésame de la Junta de Andalucía a sus familias y allegados. "Es una noticia terrible. En nombre del Gobierno andaluz quiero expresar nuestro dolor y nuestras condolencias a las familias de las seis personas fallecidas en este incendio. Hoy el corazón de todos los andaluces está de luto", ha expresado.

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Ante la evolución del incendio, ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 2. Así lo ha indicado Sanz en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, en el que ha detallado que ya trabajan en las labores de extinción un total de 150 efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) apoyados por cinco vehículos autobombas.

A ellos se sumarán efectivos del Segundo Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME), que han salido de la base de Morón en dirección a Almería.

RACHAS DE VIENTO DE HASTA 70 KM/H

Infoca ha indicado que las rachas de viento están alcanzando hasta 70 kilómetro por hora, lo que complica las labores de extinción, ya que, además, se trata de una zona de espartales especialmente seca.

Ante la evolución del incendio, Sanz ha pedido máxima prudencia a la población, que eviten la zona del incendio y que sigan las indicaciones de los servicios de emergencia.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también ha destacado la "complejidad" del incendio. "Preocupados y muy pendientes. Máxima cautela toda la noche, por favor", ha escrito en sus redes sociales.

El Ayuntamiento de Bédar ha realizado este jueves por la tarde de forma preventiva el alejamiento temporal de la barriada de Almocáizar, las viviendas de Fuente del Albarico, Los Pinos y La Serena y las viviendas pertenecientes al Pinar de Bédar. Precisamente en ese municipio, un varón ha resultado herido con quemaduras y ha sido traslado por los servicios sanitarios al hospital de Torrecárdenas.

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Además, se ha cortado al tráfico la N-340A en las inmediaciones del incendios para asegurar la labor de los operativos de emergencia desplazados al lugar. También se cerró la A-7, entre los kilómetros 709 y 714, si bien ya ha sido reabierta al tráfico, según ha informado el Infoca.