Luis de la Fuente: "Miro atrás, veo a Merino, y estoy tranquilísimo"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, valoró "la confianza" de sus jugadores en las "decisiones" que toma porque saben que son por el "bien del equipo", después del triunfo (2-1) sobre Bélgica para avanzar a semifinales del Mundial, con otra vez el decisivo in extremis Mikel Merino desde el banquillo.

"Lo importante es el colectivo, para mí no es importante el que más juega en el partido, cada uno tiene su responsabilidad, y lo hace muy bien. Cada uno hace su trabajo. Lo de Pedri no tiene más explicación que dar otro toque al equipo, en un momento que necesitábamos la frescura de Fabián, y que luego Pedri, después de ese trabajo, podía beneficiarse", dijo en rueda de prensa.

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De la Fuente, que se acordó de los afectados por los incendios en Almería y también dio el pésame a un trabajador de la Federación por la muerte de su madre, valoró así la ausencia de Pedri en el once del encuentro en Los Ángeles. "Cada día mi objetivo es ser mejor entrenador, y eso es un reto nuevo cada partido. Los análisis los hacemos a priori, a posteriori es más fácil. Si no hubiesen metido gol Fabián y Merino estaríamos diciendo otras cosas. Las decisiones las tomamos con un gran conocimiento. Pedri es un superclase, de los mejores jugadores del mundo, pero Fabián también", afirmó.

"Me parece excepcional que haya gente normal y que entienda su rol, esa es una de nuestras virtudes, seleccionamos a los mejores jugadores y a las mejores personas para la convivencia. Hay gente muy preparada, muy capaz, son los mejores del mundo y entienden que en una selección, no tienen por qué poner caritas ni faltar al respeto. Que no nos sorprenda esto, sí una falta de respeto, eso lo llevo fatal", añadió, sobre cómo aceptan sus decisiones.

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"Tienen la confianza de que las decisiones son para bien del equipo, el que sale va a aportar todo y normalmente mejora, para eso son los cambios. La fortaleza es el día a día. Los futbolistas confían en la toma de decisiones y salen bien, no es casualidad, es trabajo, análisis y conocimiento", insistió.

El técnico riojano acertó también dando entrada a Mikel Merino en los últimos minutos, autor del gol de la victoria como contra Portugal en la ronda anterior. "Miro atrás, veo a Merino y estoy tranquilísimo. No siempre se acierta, pero siempre estamos muy cerca porque los jugadores saben lo que tienen que hacer y tienen un talento descomunal y son muy buenos, la calma te la da conocer la materia prima", apuntó.

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"Merino es un futbolista muy completo, muy versátil, ha jugado de 6, de 8, de 10 y de 9, lo hace todo bien, tiene esa capacidad, esa virtud, en esas posiciones y con un rendimiento top. Todo lo hace bien porque entiende el juego. Estábamos pensando sacarle de delantero centro, hemos visto que al final podía ser de otra manera y ha salido bien", añadió.

Por otro lado, De la Fuente celebró "el hito" del récord sin encajar en Mundiales de Unai Simón, que llegó hasta el 1-1 de Bélgica. "Celebro el hito histórico, esa marca excepcional. Pasarán muchos Mundiales hasta que alguien lo supere. Es poner en valor la faceta profesional de Unai y ha reconocido que es mérito del equipo", celebró.

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"Estamos felices de llegar hasta aquí, pero queremos más. Sentimos que podemos ganar a cualquiera y no por el subidón. También hablamos de final anticipada contra Portugal. Todos pensábamos que Francia y nosotros podíamos llegar a la final. Ahora sí que estamos centrados en ese partido. Siendo conscientes del rival y de que el único equipo capaz de ganar a Francia en los dos últimos partidos hemos sido nosotros", terminó.