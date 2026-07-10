Irán señala a EEUU tras dos nuevos ataques frente a los golfos de Omán y Pérsico

Las autoridades de Irán han denunciado a última hora de este jueves dos ataques contra los condados de Konarak y Bushehr, situados frente a los golfos de Omán y Pérsico, respectivamente, y han apuntado explícitamente a la responsabilidad de Estados Unidos en al menos uno de ellos, el segundo.

"A las 21.10 (hora local), la zona militar de la Armada de Konarak ha sido atacada por aviones de combate enemigos en dos fases", ha informado el gobernador de Konarak, Mohamad Younes Haqani, en declaraciones recogidas por la radiotelevisión estatal iraní, IRIB.

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Al hilo, ha instado a la ciudadanía a que "mantenga la calma, se informe únicamente a través de fuentes oficiales y se abstenga de difundir rumores y noticias no confirmadas", ha agregado, intentando tranquilizar a los residentes de esta área, situada en el sur de la provincia de Sistán y Baluchistán.

Asimismo, el propio gobernador ha señalado en declaraciones a la agencia, también iraní, IRNA que "los organismos responsables, las fuerzas de rescate y las fuerzas de seguridad han llegado de inmediato al lugar del incidente, y se está llevando a cabo una investigación para determinar la magnitud y los detalles de este ataque".

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A su vez, el vicegobernador de Bushehr para política y seguridad de Bushehr, Ehsan Yahanian, ha abordado las informaciones acerca de una explosión ocurrida en la provincia y ha asegurado a IRNA que "se debe a la rápida respuesta de la defensa antiaérea".

"La respuesta oportuna de la defensa aérea ha impedido que los drones enemigos estadounidenses llevaran a cabo una agresión aérea", ha subrayado, antes de aludir también a los ataques perpetrados por la tarde, uno de ellos "en las afueras de la ciudad de Bushehr, donde, "hasta el momento, no se han registrado víctimas".

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Estados Unidos ha lanzado entre el martes y el jueves varias oleadas de bombardeos contra Irán argumentando que actúa en respuesta a los ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, en el que Teherán exige que el paso sea coordinado con sus fuerzas hasta que haya un acuerdo de paz definitivo que cierre el conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva israelí-estadounidense.

En represalia a dichos ataques, que han dejado al menos catorce muertos y cerca de 80 heridos en estos dos días, Irán ha lanzado misiles y drones contra intereses estadounidenses en varios países de la región, entre acusaciones cruzadas sobre violaciones de los términos del memorando de entendimiento firmado en junio entre ambos países, y alertas sobre un posible colapso del alto el fuego pactado el 8 de abril, del que también es parte Israel.

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