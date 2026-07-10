Fútbol/Mundial- El técnico luso Jorge Jesus, nuevo seleccionador de Portugal

El entrenador portugués Jorge Jesus asumió este viernes el cargo de seleccionador nacional de Portugal, después de que el español Roberto Martínez dimitiera tras la eliminación de los 'lusos' en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, según anunció la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) en sus redes sociales.

"Hoy comienza un nuevo camino. Bienvenido a la selección nacional, míster Jorge Jesus", expresó la FPF en su perfil de 'X' y de 'Instagram', informando de que el técnico firma hasta 2030. Por tanto, el ex entrenador del Benfica y Al-Nassr -donde dirigió a Cristiano Ronaldo en esta última campaña 2025-26-, entre otros, se convertirá en el sustituto de Roberto Martínez, después de la dimisión del español tras caer frente a España en los octavos de la Copa del Mundo.

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Jorge Jesús afrontará una nueva etapa para Portugal, con el futuro del crack de Madeira en el aire, ya que anunció que el que se está disputando ahora sería su último Mundial. Sin embargo, el nuevo seleccionador cuenta con un amplio abanico de jugadores dentro de una talentosa generación.

Además, llega con un gran palmarés como aval. Levantó tres Ligas y seis Supercopas de Portugal con el Benfica, una Copa de la Liga y una Supercopa nacional dirigiendo al Sporting CP. También conquistó la Copa Libertadores en su etapa en el Flamengo, donde ganó todos los títulos posibles, y puede presumir de una Copa con el Fenerbahce en Turquía y de una Liga con el Al-Nassr en la pasada campaña 2025-26.

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El presidente de la FPF, Pedro Proença, expresó que el anuncio de Jesus marca "el inicio de una cultura de victoria bien definida". "Hemos elegido a un nuevo seleccionador cuyo perfil refleja a la perfección lo que buscamos para esta nueva etapa: liderazgo, ambición y resultados. Jorge Jesus asume hoy la misión de preparar una selección capaz de competir en la próxima Liga de Naciones, la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030", explicó en declaraciones publicadas por la federación.

"Un entrenador exigente, aclamado universalmente, uno de los mejores de nuestra historia, acostumbrado a jugar siempre para ganar, con una fuerte identidad y que comparte nuestra visión", añadió el presidente de la FPF.

Por su parte, el propio Jorge Jesus agradeció al presidente darle "la oportunidad de entrenar a una de las mejores selecciones nacionales del mundo". "Tenemos un equipo en el que creer y valorar el espectáculo, los jugadores y lo que es nuestra selección. Estoy convencido de todo lo que significa ser portugués y estoy inmensamente orgulloso de serlo. Ahora soy entrenador de 11 millones de personas. Mi cuerpo técnico y yo vinimos a ganar. Soy un entrenador que va mucho más allá del trabajo en el campo", declaró.

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"La única diferencia es que un seleccionador no tiene tantos días de trabajo como en un club. Me preparé para eso, así que no será muy diferente de lo que sería si estuviera en un club", dijo sobre las diferencias entre el trabajo en un club o un combinado nacional.

También habló sobre su edad al llegar a la selección, cargo que estrena con 71 años. "Mi edad es 71, pero para mí es 50, puedo entrenar durante dos horas. Es un reto difícil, pero estoy convencido de que ganaremos. Hay mucha calidad, creo en todos, todos tienen mucha calidad. ¿Es necesaria una renovación? No", enfatizó.

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