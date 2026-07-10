Francia registra 131 muertes por ahogamiento desde el comienzo de la ola de calor de junio

París, 10 jul (EFE).- Francia ha registrado 131 muertes por ahogamiento desde el 19 de junio pasado, cuando comenzaron a notarse los efectos de la pasada ola de calor, que batió numerosos récords históricos, un fenómeno que se está repitiendo de nuevo en la primera mitad de julio aunque con temperaturas ligeramente menos elevadas.

La cifra de ahogamientos fue confirmada por la ministra de Deportes francesa, Marina Ferrari, en declaraciones a la prensa durante un desplazamiento a Maisons-Alfort, en Val-de-Marne, a las afueras de París.

Allí precisó que el 55 % de esas muertes se produjeron en zonas de baño no autorizadas y no vigiladas, y el 20 % en lugares privados como piscinas.

Respecto a los perfiles de los fallecidos, la ministra remarcó que hay muchas muertes de menores de edad y también de mayores de 60 años.

"Desafortunadamente, para los menores de 18 años es sobre todo en zonas de baño no vigiladas o no autorizadas y para los mayores de 60 años es sobre todo en las piscinas privadas donde los accidentes ocurren", explicó.

Este viernes las temperaturas permanecen elevadas en buena parte del país, durante la tercera ola de calor desde mayo.

Mañana, 24 departamentos -del centenar que tiene aproximadamente la Francia metropolitana- estarán en alerta roja por el calor, el nivel más elevado, mientras que 59 se mantendrán un peldaño por debajo, en alerta naranja.

En la mayor parte de la mitad oeste del país, las máximas superarán los 36 grados e incluso rozarán los 40 durante el fin de semana.

De forma más localizada, en el suroeste francés podrían darse máximas de 42 grados durante la jornada del domingo, de acuerdo a las previsiones del instituto meteorológico oficial Météo-France.

Al hilo de las altas temperaturas continuadas y del debate sobre la falta de preparación de Francia para combatir el calor, la ministra de Sanidad francesa, Stéphanie Rist, anunció este viernes que se van a distribuir 30.000 aparatos de climatización para los hospitales en las próximas semanas.

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Otro foco de preocupación son los incendios forestales, que a lo largo de este año han quemado más de 25.000 hectáreas en todo el país, en 8.000 fuegos, según detalló este viernes el director general de seguridad civil y gestión de crisis, Juien Marion.

Esa superficie es ya el doble de la que se había quemado hasta la misma fecha el año pasado. "Tenemos un comienzo de temporada de excepcional intensidad", advirtió Marion.