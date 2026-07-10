Brasil realizó 1.200 atenciones en su hospital de campaña en Venezuela tras los terremotos

Río de Janeiro, 9 jul (EFE).- El hospital de campaña que Brasil instaló en Venezuela tras los terremotos registrados hace dos semanas ha realizado 1.200 atenciones en sus primeros diez días de funcionamiento, entre consultas, cirugías y exámenes de laboratorio, en el marco de la ayuda humanitaria desplegada para atender a las víctimas del desastre, informó este jueves el Gobierno brasileño.

El balance fue presentado al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una reunión celebrada en el Palacio de la Alvorada y en la que participaron la ministra de la Presidencia, Miriam Belchior; el canciller, Mauro Vieira; el comandante de la Fuerza Aérea Brasileña, teniente brigadier Marcelo Damasceno, y el asesor especial para Asuntos Internacionales de la Presidencia, Celso Amorim.

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Según un comunicado de la Presidencia, Brasil fue el primer país en instalar un hospital de campaña en territorio venezolano tras los sismos, con el despliegue de 99 militares del área de salud.

La unidad cuenta con un centro avanzado de trauma equipado para realizar cirugías, prestar cuidados intensivos y ofrecer hasta doscientas atenciones diarias.

Brasil también destacó la participación de más de ochenta especialistas en la Fuerza Internacional de Búsqueda y Rescate coordinada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre ellos técnicos de defensa civil, expertos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), bomberos militares y equipos caninos especializados en la localización de sobrevivientes.

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La ayuda brasileña incluyó además el envío de cien purificadores de agua con capacidad para producir 5.000 litros diarios de agua potable cada uno, destinados a abastecer las zonas afectadas por el colapso de los sistemas de suministro.

De acuerdo con la Presidencia, el Gobierno también envió directamente sesenta toneladas de suministros, equipos e insumos médicos, además de coordinar la donación de otras 150 toneladas de alimentos, productos de higiene y artículos de salud aportados por empresas privadas brasileñas.

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El pasado sábado Brasil envió su sexto vuelo cargado con ayuda humanitaria, integrado por seis toneladas de vacunas, medicamentos e insumos médicos. La carga incluía 250.000 dosis de vacuna antirrábica para perros y 100.000 dosis contra la fiebre amarilla, así como equipos de laboratorio para reforzar el funcionamiento del hospital de campaña.

Según el más reciente balance oficial divulgado este jueves por las autoridades venezolanas, los dos terremotos han dejado 3.899 personas muertas y 16.740 más heridas, mientras continúan las labores de asistencia y reconstrucción en las regiones más castigadas por el desastre.

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