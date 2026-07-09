Tribunal Supremo francés intentará resolver recurso de Le Pen antes de las Presidenciales

París, 9 jul (EFE).- El fiscal general del Tribunal Supremo francés, Rémy Heitz, aseguró este jueves que la máxima instancia judicial hará "todo lo posible" para pronunciarse sobre el recurso de la líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el 18 de abril de 2027.

"Estamos preparados para tomar esta decisión antes de las elecciones presidenciales y haremos todo lo posible para cumplir ese objetivo", declaró Heitz a France Inter, un día después de que el Tribunal Supremo indicara que podría dictar sentencia "como muy tarde a principios de abril de 2027".

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Le Pen anunció que recurrirá después de que un tribunal de apelación confirmara el miércoles su condena en el caso de los asistentes parlamentarios europeos del antiguo Frente Nacional.

La líder de Agrupación Nacional fue condenada a tres años de prisión, uno de ellos bajo arresto domiciliario con brazalete electrónico, y a cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, de los que 30 meses quedaron en suspenso. Como los 15 restantes ya los ha purgado, Le Pen puede presentarse por cuarta vez a la carrera al Elíseo.

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Heitz recalcó que el calendario responde al "funcionamiento normal" de la justicia y rechazó cualquier motivación política. "Nuestras decisiones pueden tener consecuencias políticas, pero no se adoptan con criterios políticos. Actuamos con neutralidad e imparcialidad", afirmó.

El fiscal general precisó además que, mientras el recurso esté pendiente, la condena no es firme y Le Pen sigue beneficiándose de la presunción de inocencia.

También aclaró que la presentación del recurso suspende la ejecución de la sentencia, y que ello no supone el restablecimiento automático de la decisión dictada en primera instancia, que era más dura. EFE